Император Франции Наполеон отменил инквизицию в Испании Испанская инквизиция – считалась жесточайшей, с наибольшим количеством жертв. Картина "Мученическая смерть" Сан-Педро-де-Арбуэс (1664)

Император Франции Наполеон ликвидировал инквизицию в Испании 4 декабря 1808-го. Этостало началом конца власти жестокого карательного органа церкви в Европе.

Испанская инквизиция занималась разоблачением еретиков, гадателей, содомитов, многоженцев среди христиан Испании и колоний. Выполняла роль цензората. Создана испанскими правителями Фердинандом II и Изабеллой I для расследования антирелигиозной и антигосударственной деятельности своих подданных. Испанская инквизиция – самая жестокая, с наибольшим количеством жертв.

В ноябре 1808-го Наполеон напал на Испанию и победил. Монарх хотел установить контроль над страной и реорганизовать церковную жизнь. Французский император провозгласил программу реформ, отменившую феодальные привилегии. Упрощались внутренние таможни, ликвидировалась инквизиция. Наполеон считал, что она подрывает монархию и гражданскую власть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Казнили 19 человек, подозреваемых в колдовстве

Приказал арестовать членов Высшего совета инквизиции. Они покинули Мадрид и организовали суды инквизиции в районах, не захваченных французами. Именно в этот период стали распространяться в Европе рассказы о жестокости инквизиции.

По одному рассказу, инквизиторы показывали французам все помещения, заявляя, что сведения о жестоких методах трибунала преувеличены. Один из французских офицеров, желая найти сокровенные камеры, разобрал плитчатый пол в одном большом зале. Там обнаружил темницы и камеры пыток, в которых находились жертвы Святой палаты. Последний акт сжигания на костре имел место в Испании в 1826 году.

Папа Римский Павел ІІІ 21 июля 1542 принял закон, которым фактически наделял кардиналов-инквизиторов неограниченной властью "защищать" веру. Через три года после закона инквизиция осудила, заключила в тюрьму и казнила 800 "неверных". По Европе прокатилась волна кровавых ведьмских действий. Святой инквизиции рекомендовали выступить против дьявола во всеоружии. Признания от подозреваемых получали пыткой, а "виновных" сжигали на кострах.