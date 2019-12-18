Напали на дом защитницы украинского языка

Россиянка Александра Ефименко сознательно отстаивала отдельность украинцев Фото: wikimedia

Первая в Украине женщина-профессор, историк Александра Ефименко погибла в ночь на 18 декабря 1918 года. На ее хутор Любочка - теперь Волчанского района Харьковской области, ворвались бандиты. Они саблями зарубили исследовательницу и ее дочь Татьяну. Александра Ефименко была известной популяризаторкою истории Украины и защитницей украинского языка.

Александра родилась в Архангельской губернии. Там познакомилась с Петром Ефименко, украинцем-изгнанником. Он участвовал в Пермском тайном обществе и распространял антиправительственные рукописи. Работа в архангельском статистическом комитете давала ему возможность собирать фольклорно-этнографические материалы северного края. Александра вышла за него замуж.

В 1870-х вместе переехали в Украину. В Харькове женщина начала издавать труды по истории Украины, наибольший - "История украинского народа". Своим учителем называла историка Владимира Антоновича, хорошим другом был Дмитрий Багалей.

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В работах доказывала, что Украина всегда была равноправной частью восточного славянства. Что именно Литовское государство, а не Московия, сохранило и развивало традиции древнерусской жизни. В 1910-м Харьковский университет присвоил ей степень доктора истории.

Пережить бурные события революции вместе с дочкой хотела на Харьковщине возле друзей. Но судьба розпорядилась по другому. В дом ворвались бандиты, которые искали дочерей местного старосты. На ответ, что их на хуторе никто не скрывает Александру и ее дочь изрубили. Единственный сын Петр позже стал известным советским археологом.

В течение 10 лет - с 1907 - 1917 Александра преподавала Бестужевские женские курсы в Санкт-Петербурге. После Октябрьского переворота вернулась в Украину где преподавала в сельской школе на Харьковщине. Вела переписку о создании учебника по истории Украины с редакцией журнала "Внешкольное образование". Написала свою последнюю работу "Письма из хутора".