Напали на дом защитницы украинского языка

 
Ексклюзивы
1/5
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1134
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2601
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 486
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2493
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1134
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 540
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2952
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11556
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2241
Фото
Все фото
10
26
8
10
6
Снимал стресс после выборов - опубликовали фото бывшего президента в джунглях Бразилии
Снимал стресс после выборов - опубликовали фото бывшего президента в джунглях Бразилии
&quot;Все сбылось - она купила жилье. А я нагадала мужа&quot; - как украинцы проводят вечерницы
"Все сбылось - она купила жилье. А я нагадала мужа" - как украинцы проводят вечерницы
Показали уникальные договоры между Польшей и Украиной
Показали уникальные договоры между Польшей и Украиной
Как жили киевляне после войны - подборка фото
Как жили киевляне после войны - подборка фото
Украина окончательно закрыла Чернобыльскую АЭС
Украина окончательно закрыла Чернобыльскую АЭС
Видео
Все видео
Фотограф создал необычный проект к годовщине свержения коммунизма
Фотограф создал необычный проект к годовщине свержения коммунизма
В пещере нашли уникальные рисунки
В пещере нашли уникальные рисунки
Восстановили крыивку УПА
Восстановили крыивку УПА
Наиболее героическая страница военного искусства - создали ролик к годовщине уникальной операции
Наиболее героическая страница военного искусства - создали ролик к годовщине уникальной операции
Вынесли приговор украинскому командиру
Вынесли приговор украинскому командиру
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 441
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1134
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2592
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11151
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2808
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 666
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
среда, 18 декабря 2019 11:03

Напали на дом защитницы украинского языка

  Комментировать
Напали на дом защитницы украинского языка
Россиянка Александра Ефименко сознательно отстаивала отдельность украинцев Фото: wikimedia

Первая в Украине женщина-профессор, историк Александра Ефименко погибла в ночь на 18 декабря 1918 года. На ее хутор Любочка - теперь Волчанского района Харьковской области, ворвались бандиты. Они саблями зарубили исследовательницу и ее дочь Татьяну. Александра Ефименко была известной популяризаторкою истории Украины и защитницей украинского языка.

Александра родилась в Архангельской губернии. Там познакомилась с Петром Ефименко, украинцем-изгнанником. Он участвовал в Пермском тайном обществе и распространял антиправительственные рукописи. Работа в архангельском статистическом комитете давала ему возможность собирать фольклорно-этнографические материалы северного края. Александра вышла за него замуж.

В 1870-х вместе переехали в Украину. В Харькове женщина начала издавать труды по истории Украины, наибольший - "История украинского народа". Своим учителем называла историка Владимира Антоновича, хорошим другом был Дмитрий Багалей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дмитрий Багалей занимался утилизацией мусора в Харькове

В работах доказывала, что Украина всегда была равноправной частью восточного славянства. Что именно Литовское государство, а не Московия, сохранило и развивало традиции древнерусской жизни. В 1910-м Харьковский университет присвоил ей степень доктора истории.

Пережить бурные события революции вместе с дочкой хотела на Харьковщине возле друзей. Но судьба розпорядилась по другому. В дом ворвались бандиты, которые искали дочерей местного старосты. На ответ, что их на хуторе никто не скрывает Александру и ее дочь изрубили. Единственный сын Петр позже стал известным советским археологом.

В течение 10 лет - с 1907 - 1917 Александра преподавала Бестужевские женские курсы в Санкт-Петербурге. После Октябрьского переворота вернулась в Украину где преподавала в сельской школе на Харьковщине. Вела переписку о создании учебника по истории Украины с редакцией журнала "Внешкольное образование". Написала свою последнюю работу "Письма из хутора".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Напали на дом защитницы украинского языка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Напали на дом защитницы украинского языка

Кобзарей и лирников хотели уничтожить

Самое читаемое
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 31088
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
22
 Просмотров: 17055
Назвали последствия дешевого доллара для Украины
Назвали последствия дешевого доллара для Украины Просмотров: 11322
Объяснили, что будет с долларом до конца недели
Объяснили, что будет с долларом до конца недели Просмотров: 9864
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 6102
История
Кобзарей и лирников хотели уничтожить
Кобзарей и лирников хотели уничтожить
 Просмотров: 234
Снимал стресс после выборов - опубликовали фото бывшего президента в джунглях Бразилии
Снимал стресс после выборов - опубликовали фото бывшего президента в джунглях Бразилии
10
 Просмотров: 2052
Тимошенко поймали на манипуляции темой Голодомора
Тимошенко поймали на манипуляции темой Голодомора Просмотров: 1359
Изобретение украинца украсит елку Белого дома
Изобретение украинца украсит елку Белого дома Просмотров: 630
Разработали проект атомной бомбы
Разработали проект атомной бомбы
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
5
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
3
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
2
"Слуга народа" гулял с олигархами в ресторане
2
Инцидент с Зозулей: МИД Украины поддержало футболиста
2
Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании
Голосов: 462
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua