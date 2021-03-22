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понедельник, 22 марта 2021 13:45

Находка в центре Одессы может изменить сведения о ее прошлом

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Показали отреставрированную монету-пул хана Абдуллаха, найденную в прошлом году во время раскопок на Приморском булваре Одессы. Абдуллах правил Улусом Джучи Золотой Орды в 1367-1370 годах.

"Первый и пока единственный. Ключевое слово "пока". Найден вкупе с керамикой первой четверти-середины XIV века, значит, находки этого периода не разовые. Когда-то при раскопках у Воронцовского дворца нам с Андреем Добролюбским черепки двух сосудов 1360-х гг. показались случайными. Сегодня такая керамика в Одессе, похоже, становится нормой. Что это означает, пока не ясно", - написал в Facebook историк Андрей Красножон.

По словам исследователя, делать вывод, что при правлении хана Абдулаха местное население находилось на высокой стадии экономического и культурного развития, рано. Но все же, в XIV в. на плато Приморского бульвара кто-то жил, терял деньги, а также импортную крымскую и византийскую керамику.

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Автор: Андрей Красножон
  Пул Абдулахха, обнаруженый в конце 2020 года
Пул Абдулахха, обнаруженый в конце 2020 года

Ранее в сквере в центре беларусского Минска нашли клад. Научный сотрудник музея Янки Купалы Павел Королев в сквере Марата Кази осматривал строительство. Следил, не найдут ли рабочие что-то древнее. На земле он увидел желтую монету.

Археологи с металлоискателем нашли еще 8 монет. На золотых рублях стоят даты 1898-го и 1901 года. На одной из них написано "12,5 рублей".

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