Нацисты уничтожили всех евреев в городе

U Brodakh stvoryly pershyy yudenrat - kolaborat·sʹkyy orhan samoupravlinnya u yevreysʹkykh hetto pid chas natsyst·sʹkoyi okupatsiyi. Foto: http://www.territoryterror.org.ua Do povnovazhenʹ yudenratu vkhodylo zabezpechennya hospodarsʹkoho zhyttya i poryadku v hetto. Persha deportatsiya yevreysʹkoho naselennya z Brodiv do Belzhetsya vidbulasya 19 veresnya 1942 roku. Bahato yevreyiv vbyly u yikhnikh domivkakh abo na vulytsyakh. Vid 2 do 4,5 tys osib zibraly na rynkoviy ploshchi u tsentri mista ta prymusovo vyvezly do "taboru smerti". CHYTAYTE TAKOZH: Vidkryly kontsentratsiynyy tabir, de provodyly eksperymenty nad lyudʹmy 1942-ho hetto v Brodakh obhorodyly kolyuchym drotom. Budʹ-yaki kontakty mistsevykh meshkantsiv z yevreyamy u hetto buly katehorychno zaboroneni. Denna norma khliba stanovyla 80 hr, poshyrylasya epidemiya tyfu. Vzymku vid holodu ta khvorob u hetto pomerlo blyzʹko 1,5 tys osib. Aktsiya z ostatochnoyi likvidatsiyi hetto rozpochalasya 1 travnya 1943-ho. Chleny pidpilʹnoyi hrupy vidkryly vohonʹ po okhoroni. U vidpovidʹ nimetsʹka okhorona rozpochala masovyy obstril vsʹoho hetto. Bahatʹokh yevreyiv spalyly zhyvtsem, inshi buly rozstrilyani na vulytsi chy v lisi poblyzu mistechka. Z 10 tys. yevreysʹkoho naselennya Brodiv vyzhyly 88 osib. Viysʹka Tretʹoyi armiyi SSHA 11 kvitnya 1945 roku zvilʹnyly v'yazniv natsyst·sʹkoho taboru Bukhenvalʹd bilya Veymara. Z tykh pir vidznachayutʹ Mizhnarodnyy denʹ zvilʹnennya v'yazniv fashyst·sʹkykh kontstaboriv. Показати більше 1372 / 5000 Результати перекладу В Бродах создали первый юденрат - колаборатський орган самоуправления в еврейских гетто во время нацистской оккупации. Фото: http://www.territoryterror.org.ua

В городе Броды на Львовщине 1 мая 1943-го нацисты уничтожили 9 тыс евреев в гетто.

В годы немецкой оккупации на территории Львовщины нацисты создали гетто, лагеря принудительного труда, тюрьмы. Объектом террора и геноцида стала многочисленная еврейская община Галичины. 1 июля 1941-го немецкая армия вошла в город Броды на Львовщине. Население города составляло 22 тыс человек, половина из которых были евреи. Остальные украинцы и поляки.

В Бродах создали первый юденрат. "Еврейский совет" - колаборатський орган самоуправления в еврейских гетто во время нацистской оккупации. К полномочиям юденрата входило обеспечение порядка в гетто. Первая депортация еврейского населения из Брод в Белжец состоялась 19 сентября 1942-го. Многих евреев убили в их домах или на улицах. От 2 до 4,5 тыс человек собрали на рыночной площади в центре города и принудительно вывезли в "лагеря смерти".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Открыли концентрационный лагерь, где проводились эксперименты над людьми

В 1942-м гетто в Бродах огородили колючей проволокой. Любые контакты местных жителей с евреями в гетто были категорически запрещены. Дневная норма хлеба составляла 80 гр, распространилась эпидемия тифа. Зимой от голода и болезней в гетто умерло около 1,5 тыс человек.

Акция по окончательной ликвидации гетто началась 1 мая 1943-го. Члены подпольной группы открыли огонь по охране. В ответ немецкая охрана начала массовый обстрел всего гетто. Многих евреев сожгли заживо, другие были расстреляны на улице или в лесу вблизи города. Из 10 тыс еврейского населения Брод выжили 88 человек.

Войска Третьей армии США 11 апреля 1945 освободили узников нацистского лагеря Бухенвальд у Веймара. С тех пор отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.