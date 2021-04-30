Нацисты уничтожили всех евреев в городе

В городе Броды на Львовщине 1 мая 1943-го нацисты уничтожили 9 тыс евреев в гетто.
В годы немецкой оккупации на территории Львовщины нацисты создали гетто, лагеря принудительного труда, тюрьмы. Объектом террора и геноцида стала многочисленная еврейская община Галичины. 1 июля 1941-го немецкая армия вошла в город Броды на Львовщине. Население города составляло 22 тыс человек, половина из которых были евреи. Остальные украинцы и поляки.
В Бродах создали первый юденрат. "Еврейский совет" - колаборатський орган самоуправления в еврейских гетто во время нацистской оккупации. К полномочиям юденрата входило обеспечение порядка в гетто. Первая депортация еврейского населения из Брод в Белжец состоялась 19 сентября 1942-го. Многих евреев убили в их домах или на улицах. От 2 до 4,5 тыс человек собрали на рыночной площади в центре города и принудительно вывезли в "лагеря смерти".
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В 1942-м гетто в Бродах огородили колючей проволокой. Любые контакты местных жителей с евреями в гетто были категорически запрещены. Дневная норма хлеба составляла 80 гр, распространилась эпидемия тифа. Зимой от голода и болезней в гетто умерло около 1,5 тыс человек.
Акция по окончательной ликвидации гетто началась 1 мая 1943-го. Члены подпольной группы открыли огонь по охране. В ответ немецкая охрана начала массовый обстрел всего гетто. Многих евреев сожгли заживо, другие были расстреляны на улице или в лесу вблизи города. Из 10 тыс еврейского населения Брод выжили 88 человек.
Войска Третьей армии США 11 апреля 1945 освободили узников нацистского лагеря Бухенвальд у Веймара. С тех пор отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
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