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пятница, 03 января 2020 08:20

Национальную героиню продали врагам

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Национальную героиню продали врагам
За Жанну Д'Арк враги заплатили 10 000 франков. Фото: https://pressa.tv

Бургундский герцог продал за 10 000 франков Жанну Д'Арк епископу Кошону 3 января 1431 года. Ее сожгли на костре весной в Руане. Перед тем на голову ей надели бумажную митру с надписью "еретичка, вероотступница, идолопоклонница".

Продолжается Столетняя война. Англичане и их союзники бургундцы оккупировали французскую столицу Париж. Жанна д'Арк родилась в селе в семье обедневших дворян. В 13 лет ей впервые услышала голоса архангела Михаила и святой Екатерины Александрийской. Голоса ей говорят, что ее судьба - спасти Орлеан. В 17 лет Жанна решается и объявляет военным о своей миссии. К ней прислушивается дофин Карл VI. Назначает ее полководцем войска, отправлялось на освобождение Орлеана.

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Лучшие кузнецы куют Жанне почти белый доспех. Благодаря вдохновению, вызванном победой при Орлеане, французское войско набирает множество добровольцев. Ее армия одержала первую победу, взяв бастион Сен-Лу в Орлеане. Победы следовали одна за другой - 12 июня был захвачен Жаржо, центральный укрепленный пункт англичан на Луаре, 15 июня - Мэн-сюр-Луар, 16 - Божанси, а 18 июня состоялась решающая битва у Пате, которая закончилась полным разгромом англичан.

23 мая Жанна д'Арк была взята в плен бургундцами. Впоследствии они продали ее англичанам, а в ноябре 1430 Жанна была перевезена в Руан. 21 февраля 1431 над ней начался суд по обвинению в ереси и связи с дьяволом. 30 мая 1431-го Жанну привязали к столбу и подожгли. Палач сунул сердце в мешок и вместе с другими останками бросил в реку.

Эпидемия чумы или "черная смерть" 20 августа 1348-го достигла Парижа. "Черная смерть" убила от трети до половины населения Европы.

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Дата
03
января

Национальную героиню продали врагам

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