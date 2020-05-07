Националистов судили на показательном процессе

В Дрогобыче состоялся судебный процесс. Фото: "Волынь UA"

7 мая 1941 года в Дрогобыче состоялся показательный судебный процесс над 62 членами ОУН.

НКВД после оккупации Западной Украины пытался запугать и уничтожить украинский национальный рук.

По приговору суда 30 человек приговорили к смертной казни, 24 - к 10 годам лишения свободы. Остальные отправили на дополнительное расследование.

Впоследствии президиум Верховного Совета СССР смягчил приговоры. К высшей мере наказания были приговорены 26 подсудимых. Четырем заключенным, среди которых были три женщины, сохранили жизнь. 13 арестантам подтвердили 10-летние приговоры, а 19 человек осудили на сроки от 7 до 8,5 года.

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История процесса остается слабо изученной украинской наукой. Список жертв требует коррекции и уточнения.

Член-учредитель и краевой проводник ОУН 25-летний Степан Охримович умер в поселке Завадов - теперь Львовской области - 10 апреля 1931-го. Здоровье подорвали пытки в польской тюрьме.