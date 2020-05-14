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четверг, 14 мая 2020 10:39

Начался суд над подозреваемыми в поддержке националистов

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Начался суд над подозреваемыми в поддержке националистов
В Польше взялись за окончательную ликвидацию украинского подполья. Фото: jnsm.com.ua

Военный суд оперативной группы "Висла" над украинцами, обвиняемыми в принадлежности к ОУН и УПА, начался в Польше 14 мая 1947-го. Были осуждены 315 гражданских лиц.

Массовые аресты проводились по приказу генерала Стефана Моссоро в конце апреля, за 4 суток до начала полномасштабной операции "Висла" - депортационной акции, которой хотели окончательно решить "украинский вопрос". Стремились ассимилировать украинское население, ликвидировать подполье и лишить его поддержки.

Суд длился до 16 сентября. Из 315 осужденных 173 получили смертный приговор, 58 - пожизненное заключение, остальные - до 15 лет, оправдали только 5 человек.

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Дальнейшие аресты гражданского населения, подозреваемого в принадлежности к подполью, продолжались уже в ходе непосредственного насильственного выселения украинцев с их этнических территорий.

28 апреля 2020 года исполнилось 73 года с начала акции "Висла". Польша хотела сделать политическую границу с УССР еще и этнической. Власть коммунистической ПНР принудительно выселила 140 тыс. украинцев, проживавших на востоке страны. Выселяли всех, независимо от лояльности к Польскому государству или сотрудничеству с подпольем.

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Дата
14
мая

Начался суд над подозреваемыми в поддержке националистов

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