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четверг, 18 февраля 2021 07:00

Начался самый трагичный этап Революции достоинства - что нужно знать об адском противостоянии

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18 февраля 2014 года начался трагический этап Революции достоинства. В течение трех дней в центре Киева погибли более 100 человек, несколько десятков пропали без вести, более 1 тыс. получили ранения.

Почему люди вышли на Майдан

С приходом к власти президента Виктора Януковича в 2010-м в Украине начали назревать протесты. За 2 года в стране произошло 328 тыс. массовых мероприятий. Украинцы были недовольны наступлением на малый бизнес, русификацией и свертыванием интеграции в ЕС и НАТО.

На конец 2013 года власть готовила подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. 21 ноября 2013 Кабмин решил приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения. Это решение озвучил тогдашний премьер-министр Николай Азаров. Он поручил развивать торговые связи со странами СНГ.

Поздно вечером 21 ноября 2013 года митингующие вышли на майдан Независимости в Киеве. Там собралось около 1,5 тыс. человек. Ходили с пикетом к Администрации президента. Решили провести ночь на площади. Суд запретил устанавливать палатки, киоски, навесы на майдане Независимости, улице Крещатик и Европейской площади до 7 января 2014 года.

Протесты начались и в других городах.

24 ноября 2013 состоялся крупнейший митинг оппозиции за время правления Виктора Януковича. Колонны митингующих растянулись на весь Крещатик. В нем приняло участие до 150 тыс. человек. Стали называть Евромайдан.

Выдвинули требования к власти:

1) Отставка правительства Азарова за предательство национальных интересов.

2) Проведение 27 ноября внеочередной сессии Верховной Рады. На ней должны были принять евроинтеграционные законы. В противном случае требовали роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

3) От Виктора Януковича требовали отменить решение о приостановлении подготовки к ассоциации с ЕС, освободить Юлию Тимошенко из тюрьмы, подписать Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза на саммите в Вильнюсе. В случае неподписания соглашения, Майдан требовал импичмента Виктора Януковича за предательство национальных интересов.

Когда началось силовое противостояние

30 ноября начальник ГУМВД Украины в Киеве Валерий Коряк отдал приказ о силовом разгоне Евромайдана. "Беркутовцы" начали сносить палатки, бить людей и использовать взрывчатые пакеты. Активистов снимали с монумента Независимости и давили ногами. Митингующие прятались в Михайловском монастыре. 79 человек получили травмы.

Коммунальщики начали устанавливать новогоднюю елку. Официальные власти осудили разгон, но расследования действий "беркутовцев" не было.

По всей Украине прошли многочисленные митинги. 1 декабря во Киеве на акции протеста вышли около 500 тыс. человек, на майдане Независимости состоялось Всеукраинское народное вече. Протестующие заняли Дом профсоюзов и городскую администрацию. Пикетировали возле Администрации президента и Генеральной прокуратуры.

Первые жертвы евромайдана

16 января власти приняли "диктаторские законы". Они запрещали двигаться в колонне более 5 авто, предусматривали 15 суток ареста за установлена ​​палатки, задержание за нарушение организации митинга и заключение за маскировку или защитный шлем.

19 января люди вышли на вече против этих законов. Постепенно мирная акция переросла в жесткое противостояние с милицией и внутренними войсками. Силовики применили травматическое оружие, светозвуковые гранаты, и водометы, которые запрещены при минусовой температуре. Протестующие бросали коктейли Молотова, камни. Подожгли покрышки и автобус МВД.

Около 8:00 22 января "Беркут" внезапно пошел в атаку на улице Грушевского. Силовики захватили территорию протестующих до перекрестка с Крещатиком. Разбирали баррикады, били дубинками и задерживать майдановцев.

Погиб 20-летний Сергей Нигоян от поражения свинцовой картечью

От пули погиб майдановец из Беларуси Михаил Жизневский. Огнестрельное ранение получил Роман Сеник из Львовщины. Умер 25 января.

В лесу под Киевом обнаружили тело львовянина Юрия Вербицкого. Его похитили неизвестные из больницы накануне. Через несколько дней от многочисленных травм, полученных 22 января, умер киевлянин Александр Бадера.

Почему 18-21 февраля погибло много людей

На 18 февраля запланировали "Мирный наступление" участников Евромайдана на Верховную Раду Украины. Там должны были рассмотреть изменения в Конституцию Украины относительно ограничения полномочий президента. Оппозиционные фракции блокировали заседания. Требовали рассмотреть акт обновления Конституции 2004 года. Канцелярия отказалась. С майдана Независимости в парламент двинулась 10-тысячная колонна.

"Беркутовцы" применили против них светошумовые гранаты и помповые ружья.

Движение метро остановили будто бы из-за "подозрение теракта".

Силовики штурмовали Октябрьский дворец и Украинский дом, баррикады на майдане Независимости с помощью 2-х БТРов.

Автор: gettyimages.com
  Столкновения в Киеве рано утром рано утром 19 февраля 2014 года
Столкновения в Киеве рано утром рано утром 19 февраля 2014 года

На подходах к Майдану титушки нападали на отдельных людей. Смертельно ранили журналиста Вячеслава Веремия.

Бойцы внутренних войск подожгли палаточный городок и Дом профсоюзов. Там нашли тела погибших.

Янукович обратился к протестующим с требованием сдаться, и до утра силовики зачистили большую часть Майдана.

20 февраля "Беркут" неожиданно покинул занятые позиции и двинулся в направлении улицы Институтской. Активисты решили, что те отступают. Последовали и попали под прицельный обстрел. Снайперы стреляли даже в медиков и священников.

Автор: gettyimages.com
  Майдановцы продолжают борьбу 20 февраля 2014 на майдане Независимости.
Майдановцы продолжают борьбу 20 февраля 2014 на майдане Независимости.

Сколько человек погибли

В течение 19-21 февраля погибли 79 митингующих. Большинство от огнестрельных ранений. Двое погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Другие - от взрывов гранат и избиения.

Самому младшему из погибших Назару Войтовичу было 17. Самому старшему - Ивану Наконечному - 83. Все они вошли в Небесную Сотню.

В ходе столкновений погибло 13 силовиков. Они получили огнестрельные ранения.

Автор: gettyimages.com
  Протестующие помогают пострадавшим во время столкновений с силами "Беркута" 20 февраля 2014 года в Киеве.
Протестующие помогают пострадавшим во время столкновений с силами "Беркута" 20 февраля 2014 года в Киеве.

Как развивались события в других городах

Львов: активисты заняли здание ОГА и главного управления МВД. В ночь с 18 на 19 февраля захватили воинскую часть 4114, областную прокуратуру и СБУ.

Ивано-Франковск: захватили райотделы милиции, облгосадминистрацию и областное управление МВД.

Тернополь: митингующие заняли прокуратуру и здание суда. Уничтожили все дела против активистов.

Ровно: заняли базу "Беркута".

Ужгород, Житомир: заняли помещение облгосадминистрации.

Одесса: блокировали базу "Беркута", но силовикам удалось прорваться. Под стенами Одесской областной государственной администрации титушки избили протестующих и журналистов.

Харьков: люди сорвали провозглашения "автономии" и взяли под контроль ОГА.

Митинги прошли в Чернигове, Виннице, Полтаве.

Автор: gettyimages.com
  Протестующие готовятся обороняться после столкновений с милицией на майдане Независимости 21 февраля 2014 года.
Протестующие готовятся обороняться после столкновений с милицией на майдане Независимости 21 февраля 2014 года.

Как политики отреагировали на гибель десятков людей на Майдане

Лидеры оппозиции предложили переговоры, чтобы остановить конфликт.

Президент Виктор Янукович отказался договариваться.

Депутаты и чиновники от Партии регионов начали бежать из Украины. В ночь с 21 на 22 февраля Виктор Янукович с ближайшим окружением покинул страну.

Что писали об Украине в мире

18 февраля министр иностранных дел Франции Лоран Фабьюс заявил, что единственный путь политического решения кризиса - тот, который будет отвечать стремлениям украинского народа. Посол США Джефри Пайет заявил, что личную ответственность за происходящее несет Виктор Янукович.

"В Украине не гражданская война, если под такой иметь в виду войну одной части народа против другой. Мы видим войну украинской власти против собственного народа", - заявил депутат Европарламента из Польши, член Европейской народной партии Яцек Сариуш-Вольский.

США отменили визы и запретили выдачу виз примерно 20 представителям руководства Украины.

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Что дала Революция достоинства

Майдановцам удалось отстранить от власти президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова.

Политзаключенных освободили, против них закрыли уголовные дела.

Назначили новые президентские выборы. Победил Петр Порошенко. Правительство возглавил Арсений Яценюк.

В Украине началась борьба с русификацией и декоммунизация. Запретили российские соцсети.

5 интересных фактов о Революцию достоинства

Начало протестов совпал с 9-й годовщиной Оранжевой революции 2004-го.

20 февраля на майдане Независимости протестующие сорвали с офицера шеврон МВД России. Его как вещественное доказательство продемонстрировали на сцене Майдана.

Среди героев Небесной Сотни есть иностранцы - белорус Михаил Жизневский, грузины Давид Кипиани и Зураб Хурция.

Акции в поддержку Евромайдана прошли в 46-ти городах 22-х стран мира. Больше всего Майдан поддержали в США, Канаде и Австралии. Митинговали также в Индии и Южной Корее.

110 тыс. порций еды приготовили волонтеры в Доме профсоюзов для участников Евромайдана 8 декабря. На продукты и медикаменты украинцы пожертвовали более 3 млн грн.

Верховная Рада приняла заявление к 7-й годовщине Евромайдана и Революции достоинства. Проект постановления №2739 поддержали 295 народных депутатов. "За" проголосовали все политсилы парламента, кроме партии кума Путина "Оппозиционного платформы - За жизнь". Документ называет Революцию достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы. Осуждает режим беглого президента Виктора Януковича и противоправную деятельность отдельных правоохранителей, военнослужащих внутренних войск, прокуроров, судей и других должностных лиц.

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