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Начался первый бой за аэропорт

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Начался первый бой за аэропорт
Попытки установления контроля над Донецким аэропортом сепаратисты начали 17 апреля 2014-го. Автор: reurters.com

Первый бой за Донецкий международный аэропорт им. Прокофьева начался 26 мая 2014-го. Оборона аэропорта продолжалась 242 дня.

В захваченной Донецком областном совете 7 апреля 2014-го террористы провозгласили создание Донецкой народной республики. Попытки установления контроля над Донецким аэропортом сепаратисты начали за 10 дней. В аэропорт прибыли от 70 до 200 пророссийских активистов. Это были члены ветеранских организаций, гражданские, российские наемники. 6 мая работа аэропорта прекратилась из-за угрозы безопасности полетов.

В первый день боев в полдень на аэродром аэропорта с вертолетов Ми-8 высадился десант украинских спецназовцев. Шесть групп заняли периметр и диспетчерские башни. Су-25 обстрелял Новый терминал из пушки, потом Ми-24 обстреляли его. Со стороны Донецка нанесли удар неуправляемыми ракетами. Часть боевиков на крыше попала под удар.

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Удары украинской авиации вызвали панику среди боевиков, они начали отступление из терминала в город. Один из КамАЗов был обстрелян силами боевиков батальона "Восток" с блокпосту в районе развязки. Треть нападающих уничтожили.

Вечером начался дождь и интенсивность боя стихла. В то время пророссийские силы практически покинули Новый терминал и началась его зачистка. За весь период боев за аэропорт погибли 98 украинских бойцов, по данным Минобороны. Раненые - почти 440. Террористы примерно 800 человек погибшими и около 2 тыс. раненых. Украинские солдаты держали оборону аэропорта до 21 января 2015-го. Отошли после подрыва опор терминалов. За последние два дня погибли 58 "киборгов".

29 мая 2014-го близ Славянска Донецкой области пророссийские боевики сбили из ПЗРК вертолет Ми-8МТ (борт "16") Национальной гвардии Украины. Трагедия произошла возле горы Карачун, когда вертолет, на борту которого находился генерал-майор Сергей Кульчицкий, собирался возвращался на базу после разгрузки пищевых продуктов на 4-й блокпост и проведения ротации личного состава.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
26
мая

Начался первый бой за аэропорт

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