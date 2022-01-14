Началось иконоборчество

Лев III Исавр запретил религиозные изображения. Миниатюра из Хлудовской псалтири: иносказательное изображение иконоборчества.

В Константинополе 17 января 730 византийский император Лев III Исавр запретил религиозные изображения. Император считал, что поклонение иконам равнозначно поклонению идолам.

Лев Исавр в марте 717-го взял власть и энергично приступил к обороне империи от арабов, которые уже давно захватили Сирию. Именно в эпоху его правления начался период иконоборчества, во времена которого было уничтожено огромное количество фресок и мозаик. Этот период начался после относительно успешного крещения евреев и монтанистов в 722 году.

Относительно причин, породивших иконоборчество не найдено однозначного ответа. Многие верующие и монахи бежали от гонений в Рим, что вызвало напряжение между императором и папами римскими Григорием II и Григорием III.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главный храм православного мира построили за рекородный срок

На совете сенаторов и высшем духовенстве Лев III Исавр запретил религиозные изображения. Религиозные знаки, к примеру крест и портреты правителя, разрешались. За это в следующем году Папа Григорий II отлучил его от церкви. Лев III назначил своего сына Константина со императором, что положило начало новой династии.

Возле города Измир – на территории современной Турции, британский археолог-любитель Джон Вуд 31 декабря 1869-го обнаружил руины храма Артемиды. Это одно из семи чудес древнего мира.