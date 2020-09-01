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вторник, 01 сентября 2020 10:36

Начало действовать соглашение с ЕС

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Начало действовать соглашение с ЕС
3 года назад Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС заработало в полном объеме Фото: dw.com

Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной вступило в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года.

Оно ставит целью способствовать углублению отношений Украины и ЕС во всех сферах, усилить политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности на основе взаимных прав и обязанностей. Руководствуется принципом уважения демократических прав человека и основных свобод, а также принципами свободной рыночной экономики и верховенства закона.

Верховная рада Украины и Европейский парламент ратифицировали соглашение еще в сентябре 2014 года. После его должны были одобрить все 28 стран-членов ЕС, но процесс затянулся на 3 года из-за попытки Нидерландов заблокировать его через народный референдум. Соглашение находилось в статусе временного исполнения, поэтому действовали только некоторые положения.

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С 1 сентября 2017-го заработали положения о макроэкономическом сотрудничестве, политике в сфере промышленности и предпринимательства, об управлении государственными финансами, информационном обществе, статистике, космосе, науке и технологиях, туризме, общественном здоровье и другие. До этого действовала экономическая часть Соглашения об ассоциации.

Специалисты отмечали, что соглашение по своему объему и охвату является крупнейшим международно-правовым документом за всю историю Украины. Состоит из преамбулы, 7 разделов, 44 приложений и 3 протоколов.

Переговоры между Украиной и Европейским Союзом относительно заключения усиленного соглашения на смену Соглашения о партнерстве и сотрудничестве начались в марте 2007-го. Через год стороны договорились, что будет называтся Соглашением об ассоциации. В течение 2007-2012 годов состоялись 21 раунд переговоров по соглашению и 18 раундов переговоров по разделу Соглашения о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. О завершении переговоров объявили 19 декабря 2011-го на саммите Украина-ЕС. А 30 марта 2012 года состоялось парафирование Соглашения об ассоциации. В течение 2012-2013 работали над официальным переводом проекта соглашения.

В 2013 году соглашение получило официальное название - "Соглашение об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами - членами, с другой стороны".

21 марта 2014 во время Внеочередного Саммита Украина - ЕС подписали политическую часть Соглашения и Заключительный акт Саммита. А 16 сентября 2014 Верховная Рада Украины и Европейский Парламент синхронно ратифицировали его.

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Дата
01
сентября

Начало действовать соглашение с ЕС

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