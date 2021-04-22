Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев

В ночь на 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. За два месяца до того руководство Советского Союза объявило Гласность, но чрезвычайная ситуация показала фальшивость этого лозунга. Осознавая возможные последствия катастрофы для коммунистического режима, власть избрала курс на ее замалчивание.

"В Советском Союзе засекречивалось все, что было связано с радиацией и любыми опасностями. Эта ситуация была вызвана условиями Холодной войны и противостоянием двух систем. В одном из рассекреченных материалов ЦРУ есть зарисовка Херсонского консервного завода и рецепт похищенной американцами кабачковой икры. Шпиономания в СССР действительно была гипертрофированной, но и западные спецслужбы на самом деле решительно интересовались всем. Утечку любой информации в СССР считали опасной и этого невероятно боялись", - рассказывает Gazeta.ua историк Александр Зинченко.

Первыми об аварии заговорили шведы, которые зафиксировали над своей территорией радиоактивное облако. Почему в Украине и Беларуси молчали?

Власть не понимала масштабов катастрофы. На одном из спецдонесений КГБ об уровне радиации в Чернобыле стоит заметка "Что это значит?". Ее оставил первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий. До конца не мог осознавать масштабов аварии и генеральный секретарь Михаил Горбачев в Москве. Ведь советские ученые убеждали руководство, что реактор абсолютно безопасен, его можно "ставить хоть под кровать", "печь на нем яичницу". И вдруг он взрывается. Даже работники на самой станции не могли представить, что это может случиться. Сложилась совершенно нестандартная ситуация, которую до конца не могли осознать все, кто был причастен к принятию решений в стране. Автор: Getty Images Оператор работает за пультом управления 3-го реактора ЧАЭС

Действительно ли осознание людьми правды в итоге стало одним из факторов развала СССР?

Нельзя утверждать, что именно Чернобыльская катастрофа снесла Советский Союз. Но все же способствовала этому. Первое сообщение о Чернобыле в программе "Время" длилось 14 секунд. Говорили, что на ЧАЭС произошла авария, принимаются меры. С тех слов ничего не было понятно. Не хватало официальной информации. Поэтому уже слухи формировали картинку: что это был ядерный, а не тепловой взрыв, неизвестно что будет с Киевом и тому подобное. На определенном этапе начались панические настроения. Это сыграло роль своеобразного триггера, который увеличивал недоверие к центральной власти. Это касалось не только обычных людей, но и тех же партийцев. Столичная партноменклатура тоже не до конца поняла что происходит. Вскоре они начали воспринимать Москву как источник проблем, а не доброго к своим вассалам сюзерена. Пример - председатель исполкома Киевского областного совета Иван Плющ, который отвечал за ликвидацию последствий аварии с первых дней. А когда приезжали московские ученые, председатель Верховной Рады Валентина Шевченко спрашивала их, надо ли эвакуировать детей из Киева: "Если бы ваши внуки были здесь, вы бы их вывезли?". А в ответ - неловкое молчание. Киевская номенклатура начала понимать, что "Центр" их не защитит в таких критических ситуациях, заставит решать проблемы, которые сам создал. Они чувствовали себя напуганными, возмущенными, оскорбленными. Чернобыльская катастрофа стала отправной точки для политических изменений Далее начался эффект снежного кома. В 1988 году, на вторую годовщину взрыва, состоялась первая нелегальная манифестация на Крещатике. Звучали не только экологические лозунги, но и требования освобождения политзаключенных - того же Левка Лукьяненко. Сегодня те плакаты хранятся в Музее-архиве прессы. Демонстрацию разогнали, люди оказались в милиции, хотя их и отпустили вскоре. И уже в ноябре у Республиканского стадиона состоялся первый разрешенный властями сорокотысячный митинг. Он проходил под экологическими лозунгами, но прозвучало требование создания альтернативных коммунистических партии политических организаций. Именно там впервые публично озвучили идею создания Народного Руха. Впоследствии начались еще более массовые манифестации уже исключительно под политическими лозунгами. И отправной точкой для этих политических изменений стала именно Чернобыльская катастрофа. Автор: Getty Images Украинцы Канады вышли на акцию протеста в мае 1986 года. Накануне многие из них услышали об аварии и не смогли связаться с членами семьи, которые проживали в Украине. Во время демонстрации требовали от Советского Союза предоставить больше информации о ядерной катастрофе в Чернобыле.

Стала ли авария национальной травмой для украинцев? Какие имеет последствия в общественном поведении, морали, характере?

Травмы, особенно украинские, сложно отпрепарировать друг от друга. Украинская нация на протяжении XX в. пережила огромное количество травматогенних ситуаций: потерю независимости, пандемии "испанки" и тифа, голод 1921 года, Голодомор 1932-1933 годов, сталинский террор 1937-м, Вторую мировую войну, послевоенный голод и террор. Какая конкретно травма сформировалась в тот или иной период определить очень сложно. Когда мы говорим о травмах Чернобыля - должны осознавать, что они накладываются на целый комплекс травм ХХ века. Например, посмотреть на ситуацию после любых президентских выборов. Обычно пик доверия к президенту Украины - первый день после инаугурации, а затем она падает. Действующий президент установил рекорд. К нему доверие начало падать не на первый, а - условно - на девяносто первый день. Украинцы не доверяют власти и официальным источникам информации Исследователи утверждают, что это является следствием всех наших травм, связанных с существованием в рамках тоталитарной системы. Можно говорить, что недоверие к власти, как травма, усиленно и Чернобыльской катастрофой. К чисто чернобыльским можем причислить проявления паники, распространения слухов. Услышав слухи об утечке, например, на Запорожской АЭС люди начинают звонить, шептать. Не доверяют официальным источникам информации, пытаются отыскать альтернативные, которые не всегда являются более точными, если не наоборот. Отдельная история - это история украинского ядерного разоружения, которое тоже было следствием этой травмы. Эксперты говорят, что спешить отдавать оружие не было никакой необходимости. Но украинские политики, которые принимали это решение, были настолько травмированы чернобыльской ситуацией, что представить не могли себе случайный взрыв какой-то боеголовки, которых были тысячи и обслуживать которые должным образом не умели. Поэтому от них пытались избавиться как можно быстрее ценой определенных безопасностных и экономических интересов.

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Как можно от травм избавиться?

Надо их проговаривать. Установить, какая ситуация вызвала травматические последствия, поведенческие стереотипы, которые вредят. Проговаривание и осознание того, что мы можем носить травмы прошлого, унаследованные от старших поколений - уже является частью терапии. После того человек может корректировать собственное поведение. Но это сложная интеллектуальная работа и далеко не каждый человек готов к ней. Поэтому это нужно начинать объяснять еще со школьной скамьи. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих Можно утверждать, что после всех травм прошлого, в частности унаследованных украинцами, как и большинством посттоталитарных наций, нужна коллективная психотерапия. Но в масштабах нации это сложно делать. Сейчас каждый должен спасаться сам - искать информацию, пытаться осознавать проблемы, которые нам создал совместный травматический опыт. Это именно тот момент, когда актуальна фраза "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Коллективное исцеление может стать следствием индивидуальных усилий каждого. Автор: Getty Images Мемориал погибшим в результате Чернобыльской катастрофы находится на Митинском кладбище Москвы

Постчернобыльское поколения не теряет интереса к теме. В зону водят экскурсии, систематизируют информацию, пишут книги, снимают кино. Может ли это стать хорошим способом терапии?

Новый сериал "Чернобыль" посмотрело огромное количество людей во всем мире. Он сыграл мощную образовательную роль. Но после этого должны были состояться обсуждения на каких-либо публичных дискуссиях, чего не произошло. У нас не существует социальных работников, способных проводить такие дискуссии. Нету инструментария. Человек на свой страх и риск анализирует все на основе своих представлений о прошлом и его тяжелых страницах. Но умение делать это правильно должно закладываться со школы. В школе подают огромное количество фактов, но не учат критически обрабатывать их. Некритичность мышления привела к тому, что люди стали жить хуже Когда-то в одной знакомой, которая училась в Оксфорде, я спросил: "Какая разница между высшим образованием в постсоветском пространстве и там?" Она пояснила, что советская система дает страницу текста, требует прочитать и пересказать. В Оксфорде дают страницу текста, требуют прочитать и сказать, что в нем не так. Критическое мышление становится ежедневным бытовым навыком. Но даже в более развитых обществах видим случаи победы людей с не очень критическим мышлением. Например, история с Brexit в Великобритании. Та же история проявилась в Украине ровно 2 года назад. На билбордах было написано "19 апреля 2019 - конец эпохи бедности". Умные люди говорили, что ничего не изменится, точно никакого конца эпохи бедности не будет, а может станет хуже. Сейчас прошло 2 года и печальные прогнозы оправдались. Видим падение ВВП, несбалансированный госбюджет, рост госдолга, инфляции, застой большинства социальных маркеров. Некритичность мышления привела к тому, что люди стали жить хуже.

Мир столкнулся с пандемией ковида. Ситуация похожа - невидимая глазу сила убивает большое количество людей. Общество сделало выводы в освещении информации об угрозах. Готово критически мыслить?

Украинцы в большинстве своем не готовы критически мыслить. Особенно, когда речь идет о доверии к государственным институтам. Для большинства украинцев доверять государственным институтам - опасно. Потому что на протяжении веков для украинцев государство было угрозой для их безопасности, а не защитником. Это такой посттоталитарный синдром презумпции недоверия. Поэтому когда Министерство здравоохранения начинает что-то предлагать - люди автоматически сторонятся этого, потому что мыслят стереотипно. Это срабатывает в отношении к вакцинации. Это именно тот момент - когда неотрефлексированные и необработанные травмы прошлого дают о себе знать. Это приводит к новым проблемам в украинском обществе, и к новой травматизации. Чтобы воспринимать информацию более адекватно - надлежит повышать качество образования. Но эта задача - на несколько поколений. Автор: Getty Images Акцию протеста против медицинской "тирании" и принудительной вакцинации детей провели у зданий Министерства здравоохранения и Верховной Рады летом 2020 года. Историк Александр Зинченко считает: "На протяжении веков для украинцев государство было угрозой для их безопасности, а не защитником. Развился посттоталитарный синдром презумпции недоверия"

Какие выводы сделал украинский народ с техногенной катастрофы?

Не готов утверждать, что украинский народ может сделать какие-то выводы по любому вопросу связанному с прошлым. Ведь выводы делает не народ, а каждый отдельный индивид. Большинство не очень интересуется прошлым, даже тем, свидетелем которого стало напрямую. Поэтому сомневаюсь, что более 20% украинцев способны качественно отрефлексировать этот опыт.

В ночь на 26 апреля 1986 года рабочие Чернобыльской атомной электростанции провели утвержденный руководством эксперимент с остановки четвертого энергоблока. Изучали возможности работы в случае потери питания. Вместо снижения, мощность реактора возросла. Противоаварийные меры не сработали. Прогремело два взрыва, которые разрушили атомный реактор и часть помещения станции. Под завалами погиб старший оператор 35-летний Валерий Ходемчук. Прибыли пожарные из города Припять, что в двух километрах. Спасатели работали без средств защиты от радиации. Для ликвидации последствий аварии привлекли полк гражданской обороны Киевского военного округа. Его бойцы имели дозиметры и первыми заговорили о высоком уровне радиации вокруг объекта. Первое официальное сообщение об аварии прозвучало для жителей Припяти по радио через 36 часов после взрыва - в полдень 27 апреля. Объявили о временной эвакуации. До 16:30 вывезли 44,5 тыс. человек. Впервые коротко сообщили об аварии на ЧАЭС на телевидении вечером 28 апреля. Только 2 мая издали приказ об эвакуации из 30-километровой зоны вокруг станции. Ветер разносил радиоактивную пыль на сотни километров. Уровень радиации вырос в Киеве за 180 км. Несмотря на это, провели первомайский парад в центре города с участием сотен тысяч человек. Ликвидацией последствий аварии занималось около 600 тыс. человек. Значительные дозы радиации получили 8,5 млн жителей Украины, Беларуси и России. От этого около 500 тыс. человек умерли в течение нескольких лет. Радиоактивные вещества зафиксировали на большинстве территории Европы. Работу ЧАЭС остановили 15 декабря 2000 года. Для изоляции разрушенного энергоблока в 1986-м построили объект "Укрытие". В 2016 году поверх него установили новое защитное сооружение, рассчитанное на 100 лет.