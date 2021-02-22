Начали вакцинацию школьников экспериментальным препаратом

Солк искал лекарство от полиомиелита более 2 лет. На основе мертвых вирусов полиомиелита создал вакцину. Фото: http://www.jonas-salk.org

В США, в школе Питтсбурга изобретатель вакцины Джонас Солк 23 февраля 1954-го сделал массовую прививку 5 тыс. школьникампротив полиомиелита.

После Второй мировой мир столкнулся со вспышкой полиомиелита. В половине случаев течение болезни - несложное. Однако 40% больных калечит паралич, 10% погибают от дыхательной недостаточности. Лечения не существует.

Сын польских эмигрантов доктор Солк искал лекарство от полиомиелита. В лаборатории университете Питтсбурга провел более 2 лет. Выделил группу живых вирусов полиомиелита, умертвил их с помощью формалина. На основе мертвых вирусов создал вакцину, которая стимулирует в организме человека выработку собственных антител против возбудителя болезни. После экспериментов над обезьянами доктор Солк ввел инъекцию себе, своей жене и трем своим сыновьям. Результаты ошеломили - человеческий иммунитет выработал антитела и они защищены от болезни.

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В Департаменте здравоохранения США разрешили вакцинацию почти непроверенным препаратом школьников и добровольцев. Школьникам Питтсбургского гимназии в день вакцинации показали фильм, где Солк делал прививки свои семье. Через год на телевидении специалисты фонда объявили результаты: вакцина безвредна. Она надежно защищала от страшной болезни.

Новость эта настолько поразила американцев, что рабочий день преждевременно закончился. Пять фармацевтических компаний одновременно начали производство миллионов доз. Американское правительство объявило, что к середине лета хочет вакцинировать 57 млн ​​человек. Вакцину передали в Европу и Советский Союз. Заболевания людей полиомиелитом сократилось на 99%. Ученый получил президентскую медаль Свободы, четыре почетные ученые степени. К концу жизни искал лекарство от СПИДа и вакцину от рака.

В Лондоне врачи-биологи Говард Флори и Эрнст Чейн 12 февраля 1941-го в впервые использовали пенициллин для лечения человека. Исследовали действие антибиотика с плесневых грибов более десяти лет.