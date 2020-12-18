Начали конфисковывать музыкальные инструменты

Большевики боялись украинского культурного возрождения, поэтому боролись с ним всеми способами Фото: inlviv.in.ua

Правительство УССР приняло постановление "Об учете и распределении музыкальных инструментов" 18 декабря 1920 года. Началось официальное преследование государством кобзарей и лирников.

К борьбе с ними призывали советские газеты. Авторы многочисленных статей отмечали, что кобза "несет в себе националистическую опасность, ведь связана с романтикой казачества и Запорожской Сечи". Советовали власти "выбивать закобзаренную психику народа". При этом "правильными" инструментами называли русскую гармошку и другие.

После введения в действие указа от 18 декабря, у музыкантов начали конфисковывать незарегистрированные музыкальные инструменты, уничтожать их, передавать в учреждения образования. Сами музыканты попадали в суд, где их клеймили националистами и врагами советского строя, бросали в тюрьмы или лагеря, но пока не уничтожали. Так власть боролась с возрождением украинского культурного наследия, что угрожало так называемой "советской идеологии".

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До 1920 года украинских кобзарей разрешали расстреливать на месте без суда и следствия. Существовало большевистское постановление "О запрете бродяжничества". Позже для борьбы с ними издавали указы "Об утверждении репертуара в учреждениях Народного комиссариата просвещения", "Положение о индивидуальной и коллективной музыко-исполнительской деятельности".

Музыкантов, которые продолжали творчество, подвергали репрессиям. В декабре 1933 года кобзу и бандуру назвут "классово-враждебными" - с тех пор начнется полное искоренение явления кобзарства. Во времена Большого террора кобзарей начнут физически уничтожать под различными надуманными предлогами. Их называли иностранными шпионами, агитаторами против советской власти, членами тайных националистических или террористических организаций.

Путем репрессий власть смогла на долгие годы поставить культуру, в частности музыкальную, под свой полный контроль. До 1939 года в Украине не останется ни одного странствующего кобзаря или лирника.

Основателя харьковской школы бандуры Гната Хоткевича приговорили к расстрелу 29 сентября 1938 года. Приговор исполнили 8 октября. В период свертывания украинизации он попал в немилость к власти из-за своих произведений и возрождения старинных украинских традиций. Все его произведения запретили, а издательства требовали вернуть гонорары - не устраивала идейная направленность. Через 3 месяца после ареста чекисты заставят его подписать признание, что он "немецкий шпион". Приговор назначит особая тройка УНКВД по Харьковской области. Расстреляют в харьковской тюрьме. Позже жена Платонида Скрипко получит известие, что умер в тюрьме в 1942-м от сердечного приступа.