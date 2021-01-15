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суббота, 16 января 2021 08:20

Началась успешная военная операция

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Началась успешная военная операция
В операция "Буря в пустыне" участвовали 32 государства. Фото: ООН

Белый дом объявил о начале операции "Буря в пустыне" 16 января 1991-го. Ее цель - освободить Кувейт от иракской оккупации. Участвовали 32 государства, включая США, Великобританию, Францию, Египет, Саудовскую Аравию.

В августе 1990-го иракские войска вошли на территорию Кувейта. Кувейтский войска практически не оказывали сопротивления. Ирак занял столицу страны, получил контроль над 20% мировых запасов нефти. Совет Безопасности ООН позволил применять в Ираке военную силу. Диктатор Ирака Саддам Хуссейн отказался подчиниться решению ООН.

В 4:30 утра по авиационной базы в Саудовской Аравии первые самолеты нанесли бомбовый удар по Ираку. Началась операция "Буря в пустыне" с участием 700 тыс войск антииракской коалиции. Руководство операцией осуществляли США. Израиль в боевых действиях участия не принимал.

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За следующие 6 недель наносились воздушные удары по военным объектам и гражданской инфраструктуре Ирака. Началась наземная операция. Иракский контингент выбит из Кувейта, а 10 тыс человек попали в плен. Конфликт прекратили. Ираке запрещена продажа нефти за рубеж пока в стране не будет ликвидирован оружие массового уничтожения.

В войне в Персидском заливе погибло 248 солдат союзников и 457 были ранены. Официальных данных о потерях Ирака нет, но они оцениваются в 25 тыс погибших и 75 тыс раненых среди военнослужащих.

В Багдаде по приговору суда 30 декабря 2006 повешено пятого президента Ирака Саддама Хусейна. Высший уголовный трибунал Ирака признал Саддама виновным в убийстве 148 шиитов и приговорил к смертной казни. Сотни иракцев, родственники жертв Саддама, обратились к властям с просьбой назначить их палачами.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
16
января

Началась успешная военная операция

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