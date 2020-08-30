На Житомирщине нашли клад Киевской Руси

Фото: facebook.com

Монеты князей Владимира Великого и Святополка Окаянного нашли археологи в селе Городницы на Житомирщине. В общем - 32, которые датируются 1000-1019 годами.

Сенсационной находкой назвал событие научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов.

"32 монеты - первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 гг., изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак - трезубец у Владимира и двузуб в Святополка ", - пишет Алферов на своей странице в Facebook.

По его словам, клад нашли при совершенно бытовых обстоятельствах.

Сейчас идет передача "находки столетия" государству.

"Нам необходимо обезопасить эту передачу, потому что она является прецедентом за все годы независимости. В то же время, монеты не должны потеряться "на калидорах", а быть переданы в Музей. С вашей милости, называю это сокровище для истории и науки "Городницким сокровищем", - добавляет Александр Алферов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Амулет и монеты в виде дельфинов - показали находки с юга Украины

Археологи нашли фрагменты амфоры из греческой колонии Синоп в кургане бронзового века на Мамай-Горе, что в Запорожской области. По их словам, находка меняет представление о жизни в степи в III в. до н. э.