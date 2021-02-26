На затонувшем корабле нашли золотые монеты

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Греческие дайверы обнаружили новые находки во время недавней экспедиции к затонувшему в 1802 году недалеко от острова Китира английскому кораблю "Ментор".

С морского дна им удалось поднять фрагменты корабля и корабельного снаряжения, кожаную подошву от обуви, металлическую пряжку, жетон для игральных карт, 2 шахматные фигуры, кухонную утварь, золотые украшения, монеты из голландского Утрехта, Испании и монеты из Османской империи, информирует Live Science.

Члены экспедиции стремятся узнать, как жили на борту не только пассажиры, но и члены экипажа.

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Известно, что судно "Ментор" построили в Америке рабочие британского дипломата и шотландского дворянина Томаса Брюса, известного также как лорд Элгин. Оно было мощным, ведь должно было перевозить для Элгина старинные предметы в Англию через океан. Элгин собирал антиквариат находясь в Константинополе в должности посла Великобритании в Османской империи. В 1802 году судно ударилось о скалы острова Китира и пошло на глубину около 20 м. Части пассажиров и команде удалось спастись взобравшись на скалы.

Самыми ценными вещами, которые перевози "Ментор", были уникальные мраморные скульптуры и барельефы, что откололись от афинского Парфенона. Они экспонируются в Лондонском музее под названием "Мрамор Элгина".

Мрамор Элгина, хранящийся в Британском музее Лондона

Достали их с затонувшего корабля ныряльщики без всякого оборудования через несколько лет после катастрофы. А Элгин продал их музею в 1816-м. Якобы с разрешения Османской империи, хотя сейчас никаких доказательств этому нет.

В 1832 году Греция восстановила свою независимость и начала работы по возврату награбленных произведений искусства. Мрамор из Парфенона находился в начале списка, но Британский музей отказался вернуть скульптуры. В Греции надеются на будущую передачу. Вместе с другими скульптурами их планируют выставить в экспозиции Музея Акрополя в Афинах.

Недавно на юго-востоке Эгейского моря у острова Касос греческие археологи обнаружили корабль IІI-II в. до н. э. С античного корабля подняли амфоры. Они дают информацию об одном из тогдашних торговых маршрутов. На корабле были амфоры 2 типов. 1-е изготавливали в ІІI-I в. в Испании. В них перевозили оливковое масло. 2-й изготавливали в IIІ-II в. на территории современного Туниса. Ученые еще не установили, что в них перевозили.