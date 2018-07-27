На затонувшем корабле нашли клад уникальных монет

Моряки пытались незаконно провезти серебряные монеты. Фото: РА

На затонувшем в XVIII веке торговом корабле "Роусвейк" группа голландских и британских подводных археологов обнаружила необычные серебряные монеты.

Судно принадлежало голландской Ост-Индской компании, которая существовала с 1602 до 1798 годов, сообщает "Урядовый курьер".

"Роусвейк" затонул в январе 1740 года года у британского порта Дувр. Судно направлялось из Амстердама в Батавию (современную Джакарету, Индонезия). Планировали закупить пряности и фарфор. Поэтому на борту корабля было много серебряных денег. В кораблекрушении погибло 237 моряков.

На глубине 26 м археологи обнаружили серебряные монеты. Среди них были давние дукатоны, которые имели небольшие отверстия. Монеты были вшиты в одежду моряков. Ученые считают, что это была часть контрабандного товара.

В стране была запрещена контрабанда серебром, но моряки пришивали монеты к одежде. В то время серебро пользовалось большим спросом у азиатских торговцев. По оценкам специалистов, полная стоимость грузов корабля составляла более 300 тыс. гульденов (в пересчете на нынешний курс $163 тыс.).

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Ученые идентифицировали 19 из 237 членов затонувшего корабля. Установлено, что большинство моряков на борту происходили из Нидерландов, некоторые моряки имели немецкие, шведские и норвежские корни.

"Роузвейк" рассказывает нам не только о жизни простых людей того времени, но и дает представление о торговых отношениях, которые обеспечивали культурные связи во всем мире", - отмечает руководитель археологического проекта Мартин Мандерс.

Впервые фрагменты затонувшего судна были обнаружены в 2005 году. С тех пор на поверхность подняли более тысячи предметов, в частности мечи, ножи, части ружей, а также серебряные слитки и другие артефакты.

В водах Гонконга обнаружили фрагмент якоря возрастом около 1000 лет. Это - самый древний из морских артефактов, найденных в данном регионе. Исследователи считают, что здесь может находиться множество исторических ценностей.