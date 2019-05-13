На вторых олимпийских играх были спортсмены из Украины

В Париже открыли II Олимпийские игры 14 мая 1900 года. В составе спортивной делегации Российской империи были и спортсмены из Украины.
Международное спортивное соревнование проходило под эгидой Международного олимпийского комитета в городе Париже, Французская республика с 14 мая по 28 октября.
Проведения Игр было приурочено к Всемирной выставке, проходившей в то время во французской столице. Игры стали более массовыми по сравнению с прошлыми Играми -1896 в Афинах. Приехало больше спортсменов и устраивалось больше соревнований. 997 участников, из них 22 женщины, которые приехали на Олимпийские игры впервые, представляли 24 страны.
Российская империя впервые официально приняла участие в Олимпийских играх в соревнованиях летних игр в Париже в 1900 году. На I Олимпийских играх, в индивидуальном порядке, был заявлен подданный Российской империи, киевлянин Николай Риттер (рожденный в Полтавской губернии, Украина).
Во II Олимпийских играх также принял участие украинец Петр Заковорота. Российская империя была представлена на Олимпийских соревнованиях по фехтованию тремя спортсменами: французом Юлианом Миша, украинцем Петром Заковорота и еще один участник, имя которого теперь неизвесно. Среди членов жюри и судей на Олимпиаде в Париже в 1900 году были также и выходцы из Украины.
Состоялся полет первого в мире 4-моторного самолета "Русский витязь'' 13 мая 1913-го. Его спроектировал киевлянин Игорь Сикорский. Стал прототипом бомбардировщиков и транспортных самолетов.
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Автор:Ольга Васькив
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