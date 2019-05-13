На вторых олимпийских играх были спортсмены из Украины

II Olimpiysʹki ihry. Foto: bbc 14 travnya 1900 roku. V skladi sportyvnoyi delehatsiyi Rosiysʹkoyi imperiyi buly y sport·smeny z Ukrayiny. Mizhnarodne sportyvne zmahannya prokhodylo pid ehidoyu Mizhnarodnoho olimpiysʹkoho komitetu u misti Paryzhi, Frantsuzʹka respublika z 14 travnya po 28 zhovtnya. Provedennya Ihor bulo pryurocheno do Vsesvitnʹoyi vystavky, shcho prokhodyla v toy chas u frantsuzʹkiy stolytsi. Ihry staly bilʹsh masovymy u porivnyanni z mynulymy Ihramy -1896 u Afinakh. Pryyikhalo bilʹshe sport·smeniv i vlashtovuvalosya bilʹshe zmahanʹ. 997 uchasnykiv, z nykh 22 zhinky, yaki pryyikhaly na Olimpiysʹki ihry vpershe, predstavlyaly 24 krayiny. Rosiysʹka imperiya vpershe ofitsiyno vzyala uchastʹ v Olimpiysʹkykh ihrakh na zmahannyakh litnikh ihor v Paryzhi v 1900 rotsi. Na I Olimpiysʹkykh ihrakh, v indyvidualʹnomu poryadku, buv zayavlenyy piddanyy Rosiysʹkoyi imperiyi, kyyanyn Mykola Ritter (narodzhennyy v Poltavsʹkiy huberniyi, Ukrayina). CHYTAYTE TAKOZH: Pershyy u sviti litak skhvalyv imperator V II Olimpiysʹkykh ihrakh takozh vzyav uchastʹ ukrayinetsʹ Petro Zakovorot. Rosiysʹka imperiya bula predstavlena na Olimpiysʹkykh zmahannyakh z fekhtuvannya trʹoma sport·smenamy: frantsuzom Yulianom Mysho, ukrayintsem Petro Zakovorot ta shche odyn uchasnyk, im'ya yakoho teper nevidomo.Sered chleniv zhuri ta suddiv na Olimpiadi v Paryzhi 1900 roku buly takozh y vykhidtsi z Ukrayiny. Vidbuvsya polit pershoho u sviti 4-motornoho litaka "Rosiysʹkyy vytyazʹ'' 13 travnya 1913-ho. Yoho sproektuvav kyyanyn Ihor Sikorsʹkyy. Stav prototypom bombarduvalʹnykiv i transportnykh litakiv. Показати більше 1496/5000 II Олимпийские игры. Фото: bbc

В Париже открыли II Олимпийские игры 14 мая 1900 года. В составе спортивной делегации Российской империи были и спортсмены из Украины.

Международное спортивное соревнование проходило под эгидой Международного олимпийского комитета в городе Париже, Французская республика с 14 мая по 28 октября.

Проведения Игр было приурочено к Всемирной выставке, проходившей в то время во французской столице. Игры стали более массовыми по сравнению с прошлыми Играми -1896 в Афинах. Приехало больше спортсменов и устраивалось больше соревнований. 997 участников, из них 22 женщины, которые приехали на Олимпийские игры впервые, представляли 24 страны.

Российская империя впервые официально приняла участие в Олимпийских играх в соревнованиях летних игр в Париже в 1900 году. На I Олимпийских играх, в индивидуальном порядке, был заявлен подданный Российской империи, киевлянин Николай Риттер (рожденный в Полтавской губернии, Украина).

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Во II Олимпийских играх также принял участие украинец Петр Заковорота. Российская империя была представлена ​​на Олимпийских соревнованиях по фехтованию тремя спортсменами: французом Юлианом Миша, украинцем Петром Заковорота и еще один участник, имя которого теперь неизвесно. Среди членов жюри и судей на Олимпиаде в Париже в 1900 году были также и выходцы из Украины.

Состоялся полет первого в мире 4-моторного самолета "Русский витязь'' 13 мая 1913-го. Его спроектировал киевлянин Игорь Сикорский. Стал прототипом бомбардировщиков и транспортных самолетов.