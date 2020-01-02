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четверг, 02 января 2020 12:26

На войне применили изобретение украинца

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На войне применили изобретение украинца
Вертолет Сикорского HNS-1. Другой вертолет - S-47 сопровождал морские конвои в период Второй мировой войны. Стал первым аппаратом, который мог неподвижно зависать в воздухе. Фото: sikorskyarchives.com

Первое в истории боевое применение вертолетов произошло 2 января 1944-го. Три летательные аппарата S-47 конструктора Игоря Сикорского с оружием сопровождали британский атлантический конвой.

Всего в США построили 130 вертолетов данной модели. Маневренный S-47 был единственным аппаратом, который использовали страны антигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны.

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На следующий день, 3 января, в гавани Нью-Йорка взорвались боеприпасы на борту военного корабля USS Turner. Судно, вместе с 15-ю офицерами и 123-ю матросами пошло ко дну. Спасение раненых осуществляли лодки, находившиеся рядом, но перевозили их в госпиталь вертолеты Сикорского HNS-1. Могли садиться на воду при помощи специальных поплавков. Еще один аппарат быстро доставил в медицинское учреждение 2 большие кейса с плазмой крови, что спасло жизни многих моряков.

Первую в мире вертолетную спасательную операцию на море провели в США 29 ноября 1945-го. Осуществляли ее на вертолете R-5, конструкции киевлянина Игоря Сикорского. Несмотря на сильный ветер, она успешно. Мужчин доставили в безопасное место. С тех пор началась новая эпоха в использовании вертолетов.

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Дата
02
января

На войне применили изобретение украинца

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