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понедельник, 22 февраля 2021 08:20

На судне погибло 128 человек

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На судне погибло 128 человек
Пароход "Рио-де-Жанейро" перевозил пассажиров и грузы. Иллюстрация: Фрэнка Х. Шелла

При входе в пролив Золотые Ворота возде Сан-Франциско в США 22 февраля 1901-го наскочил на рифы и затонул американский пароход "Рио-де-Жанейро". Погибли 128 человек.

"Рио-де-Жанейро" был пассажирским пароходом, пренадлежал "Пасифик Мейл Компани". Он направлялся из Гонконга в Сан-Франциско, загруженный восточными товарами.

Утром у берегов США стоял густой туман. Однако капитан парохода Уильям Вард решил заходить в порт через пролив Золотые Ворота. В 5:30 утра судно налетело на скалы. Многие из пассажиров и членов команды упали от удара. Вся нижняя часть днища была распорота. В огромную пробоину хлынула вода, заливая машинное отделение. Через 10 мин. судно полностью затонуло. 82 пассажира смогли спасти рыбаки.

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Позже очевидцы говорили, что на судне находился очень ценный груз серебра, принадлежавший одному пассажиру-китайцу. В течение многих лет искатели золота делали экспедиции, чтобы найти сокровища.

Лишь в 2014-м пароход удалось найти благодаря батискафу на глубине 87 м, под толстым слоем глины. Сокровищ на борту не было.

У берегов Ньюфаундленда американо-французская экспедиция 2 сентября 1985-го нашли остатки лайнера "Титаник". Затонул 14 апреля 1912-го по дороге в Нью-Йорк. "Титаник" покоился на глубине 3750 м.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
22
февраля

На судне погибло 128 человек

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