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понедельник, 26 июля 2021 15:29

На стройплощадке нашли древние гробницы

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На стройплощадке нашли древние гробницы
В Китае раскопали 11 захоронений на строительстве. Фото: Pexels

Древние гробницы обнаружили на одной из стройплощадок в городе Чэньчжоу провинции Хунань в Центральном Китае.

Археологи проанализировали структуру погребений и найденные артефакты. Датировали гробницы от эпохи среднего и позднего периода династии Восточная Хань 25-220 годов до среднего и позднего периода династии Тан 618-907 шлжлв, сообщает "Синьхуа".

Исследователи нашли 30 погребальных предметов. Среди них есть керамические и фарфоровые изделия, бронзовые зеркала.

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На одном месте раскопок нашли 11 древних гробниц.

В захоронении на севере Китая археологи обнаружили крем для лица, которому 2,7 тыс. лет. В гробнице знатного человека также нашли бронзовое погребальное оружие и богато украшенный бронзовый сосуд. В одном из сосудов был мягкий желто-белый материал. Исследователи приняли его за косметический крем.

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