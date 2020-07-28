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среда, 29 июля 2020 03:13

На строительстве детской площадки нашли древнюю церковь

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На строительстве детской площадки нашли древнюю церковь
В церкви нашли мозаичный пол. Фото: Israel Antiquities Authority

Археологи обнаружили 1300-летнюю христианскую церковь в селе Кфар-Кама в Израиле.

Храм с мозаичным полом обнаружили в ходе подготовительных работ перед строительством детской площадки, сообщает израильское управление древностей.

"Церковь размером 12 на 36 метров включает большой внутренний двор, притвор и центральный зал. Особенностью этой церкви является наличие трех апсид (молитвенных ниш), в то время как большинство церквей имели только одну апсиду", - рассказал руководитель раскопок Нурит Фейг.

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Исследователи нашли каменный ящик. Вероятно, в нем хранили священные реликвии.

Раскопки продолжаются.

Рабочие раскопали невредимый древнеримский каменный саркофаг в турецком городе Измир. Готовили фундамент под новое здание в историческом районе Конак.

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