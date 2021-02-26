На руинах больницы нашли старинные иконы

Фото: facebook.com/groups/1254255048033810

В селе Новые Млыны Борзнянского района Черниговской области во время работ в сгоревшей старой сельской больнице нашли древние иконы.

Больница сгорела еще 16 лет назад. Руины начали разбирать только сейчас, сообщили в сообществе "Мы и село Новые Млыны" в Facebook.

Некоторые из внутренних стен больницы были сделаны из старинных икон. Их могли вынести из Николаевской церкви. Храм XVIII в. разрушили в 1930-х.

Работники больницы вспомнили о человеке, который лечился в 1990-х. Он молился на стены. Оказалось, что это был священник Павел Ледок. Врачи тогда считали его сумасшедшим. Мужчина утверждал, что видит в стенах лики святых.

На некоторых иконах сохранились даты - 1896 год. Предполагают, что другие образы могут быть более древними.

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Крестьяне хотят восстановить иконы и отдать их в Свято-Троицкий храм. Эта церковь 1800-го сохранилась до нашего времени.

"Есть мнение отдать найденные раритеты в Троицкую церковь торжественно. Часть из них можно реставрировать. Но работы по ликвидации сгоревшей больницы еще далеко не закончены. И кто знает, может там будут новые находки", - говорится в публикации.

Иконы в возрасте 126 лет, нашли на чердаке храма в селе Марьяновка на Тернопольщине. В церкви проводили ремонтные работы, сообщает Тернопольско-Зборовская архиепархия УГКЦ.