 
Ексклюзивы
1/5
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 468
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 585
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1710
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 405
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1521
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2853
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 882
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2943
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 576
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1503
Фото
Все фото
7
6
4
12
4
На руинах больницы нашли старинные иконы
На руинах больницы нашли старинные иконы
На затонувшем корабле нашли золотые монеты
На затонувшем корабле нашли золотые монеты
&quot;Исчезает советский образ мужеподобной писательницы&quot; - показали уникальную фотографию Леси Украинки
"Исчезает советский образ мужеподобной писательницы" - показали уникальную фотографию Леси Украинки
Молодой с венком и мост с крышей - какими были карпатские села 100 лет назад
Молодой с венком и мост с крышей - какими были карпатские села 100 лет назад
Под портретом короля нашли изображение неизвестного мужчины
Под портретом короля нашли изображение неизвестного мужчины
Видео
Все видео
Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде
Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде
Начался самый трагичный этап Революции достоинства
Начался самый трагичный этап Революции достоинства
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Интервью
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 585
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1521
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2853
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 882
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 333
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2021
Просмотров: 459
Конкуренти
Мою тальнівську хату доглядають двоє — сусід Володя й чоловік жінчиної сестри Микола. Я підтримую між ними приховану конкуренцію. ...
пятница, 26 февраля 2021 14:03

На руинах больницы нашли старинные иконы
7

  Комментировать

Нашли древние иконы, которые использовали для строительства церкви
Фото: facebook.com/groups/1254255048033810
Нашли древние иконы, которые использовали для строительства церкви
Нашли древние иконы, которые использовали для строительства церкви
Нашли древние иконы, которые использовали для строительства церкви
Нашли древние иконы, которые использовали для строительства церкви

В селе Новые Млыны Борзнянского района Черниговской области во время работ в сгоревшей старой сельской больнице нашли древние иконы.

Больница сгорела еще 16 лет назад. Руины начали разбирать только сейчас, сообщили в сообществе "Мы и село Новые Млыны" в Facebook.

Некоторые из внутренних стен больницы были сделаны из старинных икон. Их могли вынести из Николаевской церкви. Храм XVIII в. разрушили в 1930-х.

Работники больницы вспомнили о человеке, который лечился в 1990-х. Он молился на стены. Оказалось, что это был священник Павел Ледок. Врачи тогда считали его сумасшедшим. Мужчина утверждал, что видит в стенах лики святых.

На некоторых иконах сохранились даты - 1896 год. Предполагают, что другие образы могут быть более древними.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали руины древнего храма в поле Полтавской области

Крестьяне хотят восстановить иконы и отдать их в Свято-Троицкий храм. Эта церковь 1800-го сохранилась до нашего времени.

"Есть мнение отдать найденные раритеты в Троицкую церковь торжественно. Часть из них можно реставрировать. Но работы по ликвидации сгоревшей больницы еще далеко не закончены. И кто знает, может там будут новые находки", - говорится в публикации.

Иконы в возрасте 126 лет, нашли на чердаке храма в селе Марьяновка на Тернопольщине. В церкви проводили ремонтные работы, сообщает Тернопольско-Зборовская архиепархия УГКЦ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На руинах больницы нашли старинные иконы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Начали судить писателя

Расстреляли организатора уничтожения украинцев

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 19557
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 13662
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 11727
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 10441
&quot;Сейчас нет смысла ехать в Германию&quot;
"Сейчас нет смысла ехать в Германию" Просмотров: 6102
История
На затонувшем корабле нашли золотые монеты
На затонувшем корабле нашли золотые монеты
6
 Просмотров: 324
Начали судить писателя
Начали судить писателя
 Просмотров: 117
Расстреляли организатора уничтожения украинцев
Расстреляли организатора уничтожения украинцев
 Просмотров: 1476
В гробнице фараона обнаружили изображение вымершего вида птиц
В гробнице фараона обнаружили изображение вымершего вида птиц Просмотров: 306
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
8
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
2
В Украине создадут собственный "Лас-Вегас" - курортный сезон продлится целый год
1
Чиновник сходил на акцию за Стерненка - потом уволился из ОП
1
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
Голосов: 490
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть