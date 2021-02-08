На референдуме поддержали изменение власти

13 января отмечается в Литве как День защитников свободы - в память о погибших 1991 года во время действий советской армии в Вильнюсе. Фото: istpravda.com.ua

Более 90% жителей Литвы проголосовали на национальном референдуме за независимость страны 9 февраля 1991-го. В сентябре СССР согласился признать независимость Литвы, а также Латвии и Эстонии.

В то время страна зависела экономически и административно от СССР. 26 мая 1989 Верховной Радой Литовской ССР была принята "Декларация о государственном суверенитете Литвы". В Литве воцарились местные законы, внедрялось литовское гражданство, земля объявлялась государственной собственностью. Постепенно националистические выступления по всей Прибалтике приобрели массовый характер. В апреле 1990 Кремль объявил экономическую блокаду Литвы и прекратил поставки нефти и газа.

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Просоветская партия литовцев "Единство" организовало митинг возле Верховной Рады. Сформировали комитет советских граждан. Участие приняли около 30 тыс. Человек, а над Вильнюсом и другими городами летали военные вертолеты и самолеты армии СССР. После оглашения решения о выходе Литвы из состава СССР, в Вильнюс 23 марта 1990 ввели советские танки. 13 января 1991 года в стычке между подразделениями советской армии и местным населением погибли 14 человек и 150 получили ранения.

9 февраля 1991 в Литве состоялся референдум, на котором за независимость республики проголосовали более 90% граждан. Со стороны Советской власти продолжался давление на республику. Провал августовского путча в Москве окончательно решил судьбу восстановленной Литовской Республики. 6 сентября 1991 Государственный Совет СССР официально признала независимость Литвы.

На грузинском референдуме почти все избиратели поддержали выход Грузии из Советского Союза 31 марта 1990-го. За государственную независимость проголосовали 98,93%.