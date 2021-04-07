На разгон демонстрации приехали советские танки

Во время разгона митинга 19 активистов погибло, 16 из них - молодые женщины. Фото жертв трагедии. Фото: George Barateli

Советские войска разогнали мирную Демострация в Тбилиси 9 апреля 1989-го. Погибли 19 человек.

Абхазия вышла из состава Грузии и объявила желание войти в состав СССР. 4 апреля лидеры грузинского национального движения перед Домом правительства в Тбилиси начали бессрочный митинг. К лозунгам остановить сепаратизм присоединились также призывы против Советской власти в Грузии и в поддержку независимости страны. ЦК Компартии Грузии обратилось к Москве с просьбой направить в Тбилиси дополнительные воинские подразделения для разгона демонстрации силой.

Прибыло 650 человек в составе 4-го механизированного полка дивизии Дзержинского, 440 человек полка внутренних войск, 160 человек из ОМОНа, 440 десантников и 450 курсантов, 6 бронетранспортеров, 8 боевых машин десанта, 4 пожарных машины и 2 санитарных автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция разогнала студенческую демонстрацию

Демонстранты - близьо 10 тыс. человек соорудили баррикады, приняли решение не оказывать сопротивления и при появлении солдат садиться на землю. Надеялись, что армия их не тронет. В 4:21 началось наступление милиции и войск. Солдаты били демонстрантов резиновыми дубинками, а десантники саперными лопатками. Также применяли слезоточивый газ.

Во время разгона митинга 19 активистов погибло, 16 из них - молодые женщины. Еще 4 тыс. ранили. Разгон демонстрации и применения силы против мирных людей вызвала значительный резонанс в СССР и Грузии. 9 апреля 1991-го Грузия провозгласила независимость. Этот день объявлен "Днем национального единства".

В Праге 17 ноября 1989-го полиция разогнала студенческую демонстрацию, приуроченную к 50-й годовщине расправы нацистов над чешскими студентами. Действия чешских властей тогда спровоцировали волну протестов по всей Чехословакии. Они вылились в бархатной революции, которая привела к падению коммунистического режима.