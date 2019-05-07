На показ выставили уникальную реликвию последнего гетмана Украины

Автор: София Середа/Радио Свобода Семейная реликвия семьи Скоропадских - икона ХVII "Богородица Владимирская"

В Национальном музее истории Украины презентовали реликвию из коллекции последнего гетмана Украины Павла Скоропадского - икону XVII в "Богородица Владимирская". Ее семья вывезла в изгнании в 1918 году. Сначала реликвия хранилась у Павла и Александры Скоропадских в Германии, а затем в их младшей дочери Елены Отт-Скоропадской в ​​Швейцарии, сообщает Радио Свобода.

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В Украину икону привезли в начале 2019 года. Она относится к Строгановском школы иконописи (доска, левкас, темпера) и оснащена серебряными с позолотой одеянием неизвестного мастера.

Автор: София Середа/Радио Свобода Семейная реликвия семьи Скоропадских - икона ХVII "Богородица Владимирская"

Как "Богородица Владимирская" оказалась в свое время в коллекции Павла Скоропадского точно не известно. По одной из версий, он мог ее получить как семейную реликвию, что, вероятно, принадлежала еще его предку, гетману Ивану Скоропадскому (1646-1722 лет). По другой - могла попасть во время национально-освободительной борьбы в Украине в 1917-1921 гг.

Все желающие могут посмотреть на реликвию в течение двух недель - от 7 и до 20 мая.

Выставка современной иконы и сакрального искусства "Замлынье" открылась во Львовском дворце искусств открылась. Все 400 представленных картин нарисовали художницы и художники, участвовавшие в Международных пленэрах в течение восьми лет. Они каждое лето проходят в селе Замлынье на Волыни.