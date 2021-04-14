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пятница, 16 апреля 2021 08:20

На похоронах били витрины и грабили магазины

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На похоронах били витрины и грабили магазины
Безработного Владислава Козака похоронили неподалеку от главной аллеи Яновского кладбища. Фото: https://lia.lvivcenter.org

Во Львове 16 апреля 1936-го начались массовые политические выступления рабочих города против правительства Польши. Погибли 16 демонстрантов.

В межвоенный Львове забастовки происходили регулярно. Город находился в составе Польши. Безработные требовали работы, длительная очередной экономический кризис.

14 апреля полтысячи безработных собрались у здания фонда труда. Толпа двинулась к городской ратуше, к ним присоединились 60 рабочих. начали бить стекла кафе и магазинов. Комиссар полиции пять раз выстрелил в людей. Убил Владислава Козака и ранил Николая Шереду. Похороны Владислава Козака состоялся за два дня. Городской совет разрешил похоронить безработного на Лычаковском кладбище, чтобы процессия не уходила через весь город.

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Друзья отказались и пошли с гробом на Яновское кладбище. В центре Львова им перекрыли дорогу 22 полицейских. Начались схватки. По дороге избили камнями витрины магазинов, кафе, городского театра. Из уничтоженных магазинов разворовали одежду и продукты. Козака похоронили неподалеку от главной аллеи Яновского кладбища. Столкновения продолжались весь день.

На помощь полиции прислали солдат. В течение дня погибли 14 демонстрантов, ранены 102. Повреждение получили также 69 полицейских. Виновными в беспорядках признали коммунистов, которые в то время в Западной Украине действовали подпольно. Арестовали около 700 человек. Большинство получили от 6 месяцев до 5 лет заключения.

Украинского композитора и певца Владимира Ивасюка похоронили 22 мая 1979 на Лычаковском кладбище во Львове. Похороны превратились в массовую акцию протеста против СССР. На кладбище пришли более 10 тыс. Человек.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
16
апреля

На похоронах били витрины и грабили магазины

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