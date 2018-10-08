На открытии спорткомплекса освистали президента

Януковича освистали на открытии НСК "Олимпийский". Фото: youtube.com

8 октября 2011 в Киеве открыли отреставрированный национальный спортивный комплекс "Олимпийский".

Он стал главной ареной футбольного чемпионата Евро-2012.

Реконструкция главного стадиона Украины обошлась в 4,59 млрд. грн.

Посетители засвистеи выступление тогдашнего президента Виктора Януковича на церемонии открытия. Во время выступления загорелся полиэтилен вокруг осветительных приборов над центральным сектором.

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#ЦейДень 8.10.2011 - у Києві урочисто відкрили після реконструкції НСК "Олімпійський" - стадіон засвистав виступ президента Віктора Януковича pic.twitter.com/dy5TkkMbrT — History Ukraine (@History_Ukraine) 8 жовтня 2018 р.

На поле попытались выбежать активистки "Фемен" топлесс.

Церемонию завершил концерт колумбийской поп-звезды Шакиры.

Сын президента "регионал" Виктор Янукович поздравил своих коллег по парламенту российским календарем. Депутаты - "регионалы" перед Новым годом получили от Януковича-младшего открытку с его фотографией, а также календарик.