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вторник, 08 декабря 2020 08:20

На опознание тел потребовалось 10 дней

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На опознание тел потребовалось 10 дней
Пожар стал крупнейшим в истории Чили. На фото: "Спасение". Картина Эрнеста Шартье (1816-77)

В иезуитской церкви Общества Иисуса в Чили 8 декабря 1863-го вспыхнул пожар. Погибли около 2,5 тыс. человек. Пожар стал крупнейшим в истории страны.

Вечером во время богослужения от керосиновой лампы вспыхнула занавес, он украшала стену. Храм был заполнен - ​​люди пришли на торжественную мессу ко Дню непорочного зачатия. Пламя распространилось на потолок. Двери переполненного здания были закрыты. Горящие куски потолка падали в толпу, зажигая волосы и одежду. Быстро оставить храм мешали широкие юбки женщин.

Полтысячи человек убежали, они выскочили в боковые двери, когда вспыхнул огонь. На выходе из церкви образовался завал из человеческих тел. Те, кто был снаружи выдергивали людей из этой кучи. Так удалось спасти еще несколько десятков человек.

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Обвал купола церкви похоронил всех, кто оставались в церкви. Погибли около 2,5 тыс. человек. На опознание тел и разбор завалов понадобилось 10 дней. Похоронили их в братской могиле на Генеральному кладбище Сантьяго.

Пожар стала крупнейшей в истории Чили. Через 11 лет после катастрофы там установили памятник. После пожара в Чили создали добровольную пожарную дружину.

В шахте города Копиано в Чили 16 октябрю 2010-го спасли 33 шахтеров. Под землей они провели 69 дней. На шахте 5 августа произошел обвал породы, мужчины оказались заблокированы на глубине 700 м.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
08
декабря

На опознание тел потребовалось 10 дней

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