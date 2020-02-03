На Олимпийских играх соревновались военные патрули

Лыжник из Северной Норвегии 29-летний Эйнар Ландвик соревнуется на первых в истории зимних Олимпийских играх. Фото: bbc

Первые в истории зимние Олимпийские игры завершились 4 февраля 1924-го во французском городе Шамони. Спортсмены из 16 стран соревновались в зимних видах спорта.

Соревнования провели перед Олимпийскими играми в Париже, как "Международную неделю зимних видов спорта" под патронажем Олимпийского комитета. Потом их задним числом признали I зимними Олимпийскими играми.

Соревновались 293 спортсмена в 16 видах спорта. Самым титулованным спортсменом этих игр стал финский конькобежец Клас Тунберг, который завоевал четыре медали. В неофициальном командном зачете верх одержала команда Норвегии - 17 медалей.

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Соревноваоись в военном патруле. Четыре члена патруля преодолели 25 км дистанции на лыжах, альпинизме и стрелковой стрельбы. У каждого участника было оружие и рюкзак.

Польский биатлонист украинского происхождения Степан Витковский занял 21-е место на лыжном марафоне. Американец украинского происхождения Валентин Билас - 6-е место по скоростному бегу на коньках.

В Париже открыли II Олимпийские игры 14 мая 1900. В составе спортивной делегации Российской империи были и спортсмены из Украины. Международное спортивное соревнование проходило под эгидой Международного олимпийского комитета в городе Париже, Французская республика с 14 мая по 28 октября.