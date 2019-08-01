На нее молились: нашли уникальную статуэтку индейской богини

Автор: thehistoryblog.com Студентка нашла уникальную статуэтку в Перу, Латинская Америка

Студентка Гарвадского университета Каролайн Кулидж раскопала уцелевшую древнюю статуэтку индейской богини близ Сан-Хосе де Моро в Перу. Ей более 1000 лет. Находка относится к переходному периоду между культурами Моче и становлением культуры Ламбаек I - VIII в. Рядом с ними проживали представители культуры Наска - известные своими огромными рисунками в горах и пустыне.

Подобные фигурки находили и раньше, но ее целостность и местоположение делают находку уникальной. Такие разбиты статуэтки находили в захоронениях и хозяйственных комплексах, но эта лежала в земле отдельно. Рядом не было ни одного объекта, сообщает The History Blog.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли древние талисманы, которые помогали забеременеть

"Как правило, этот вид артефакта принадлежал к погребальной практике", - сказала она, - но никаких захоронений вблизи него не было найдено".

Археологи на месте раскопа считают, что статуэтка символизирует распространенный в те времена по всему миру культ плодородия.

В сети опубликовали фото коренного населения Перу, Южной Америки 1920-1930-х. Их сделал индеец Мартин Чамби. Мужчина открыл фотостудию в городе Куско и стал ведущим портретистом. Будучи коренным кечуа он считал своим долгом документировать жизнь индейцев и наследие культуры инков.