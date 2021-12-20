На левом берегу столицы открыли театр

Театр официально открыл 21 декабря 1990-го спектаклем "Я всегда твоя невеста". https://drama-comedy.kiev.ua

В Киеве 21 декабря 1990-го спектаклем "Я всегда твоя невеста" состоялось официальное открытие помещения театра на левом берегу Днепра.

Первое собрание труппы театра состоялось в 1978-м. Много лет у театра не было собственного помещения. Первая премьера - спектакль "Высшая точка - любовь" Феденева - состоялась 21 апреля 1979-го в помещении нынешней Хоральной синагоги Бродского. При этом актеры работали еще и монтировщиками сцены и электриками. В мае 1982-го городские власти передали молодому театру здание кинотеатра "Космос" на левобережном массиве.

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Сначала в его стенах была создана "Театр в фойе" - перваю малую сцену в Киеве и в Украине. Перестроенное помещение стало первым театром на киевском левобережье, а также первым театром в Киеве за послевоенные годы.

Сегодня Театр на левом берегу — это более 50 спектаклей в репертуаре, плотный график премьер, звездная труппа лучших актеров страны. Театр гастролировал в городах и за рубежом, участвовали в различных международных театральных фестивалях. Театр работает на двух языках — русском и украинском.

Львовский театр оперы и балета был открыт 21 сентября 1940-го. До этого назывался Большой городской театр. Архитектор Зигмунт Горголевский строительство театра начал в июне 1897-го. Лично руководил строительством и контролировал выполнение всех работ, связанных с обстановкой и художественным убранством. Русло реки Пелтва опечатали и замуровали.