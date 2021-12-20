На левом берегу столицы открыли театр

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
Просмотров: 711
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 810
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 630
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
1 Просмотров: 1044
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 693
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2799
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4879
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8451
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2646
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2565
Фото
Все фото
10
23
12
15
9
Как в старину художники изображали зиму – подборка картин
Как в старину художники изображали зиму – подборка картин
Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
Как жила независимая Эстония в 1930-е - подборка фото
Как жила независимая Эстония в 1930-е - подборка фото
Как жили франкоязычные канадцы в середине века.
Как жили франкоязычные канадцы в середине века.
У Украины появилась своя церковь. В России это назвали &quot;расколом православия&quot;
У Украины появилась своя церковь. В России это назвали "расколом православия"
Видео
Все видео
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
Интервью
1/5
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 765
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 405
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2709
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2205
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3663
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
20 декабря 2021
Просмотров: 261
Заради принципів
– Давай шукати якісь ялинки з Миколаєм, бо малий у садок на свято не піде. Так його чекав, а дали віршик про Діда Мороза, – каже ...
вторник, 21 декабря 2021 08:20

На левом берегу столицы открыли театр

  Комментировать
На левом берегу столицы открыли театр
Театр официально открыл 21 декабря 1990-го спектаклем "Я всегда твоя невеста". https://drama-comedy.kiev.ua

В Киеве 21 декабря 1990-го спектаклем "Я всегда твоя невеста" состоялось официальное открытие помещения театра на левом берегу Днепра.

Первое собрание труппы театра состоялось в 1978-м. Много лет у театра не было собственного помещения. Первая премьера - спектакль "Высшая точка - любовь" Феденева - состоялась 21 апреля 1979-го в помещении нынешней Хоральной синагоги Бродского. При этом актеры работали еще и монтировщиками сцены и электриками. В мае 1982-го городские власти передали молодому театру здание кинотеатра "Космос" на левобережном массиве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали общество "Просвита". Там работала Леся Украинка

Сначала в его стенах была создана "Театр в фойе" - перваю малую сцену в Киеве и в Украине. Перестроенное помещение стало первым театром на киевском левобережье, а также первым театром в Киеве за послевоенные годы.

Сегодня Театр на левом берегу — это более 50 спектаклей в репертуаре, плотный график премьер, звездная труппа лучших актеров страны. Театр гастролировал в городах и за рубежом, участвовали в различных международных театральных фестивалях. Театр работает на двух языках — русском и украинском.

Львовский театр оперы и балета был открыт 21 сентября 1940-го. До этого назывался Большой городской театр. Архитектор Зигмунт Горголевский строительство театра начал в июне 1897-го. Лично руководил строительством и контролировал выполнение всех работ, связанных с обстановкой и художественным убранством. Русло реки Пелтва опечатали и замуровали.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На левом берегу столицы открыли театр». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

На левом берегу столицы открыли театр

Самое читаемое
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено)
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено) Просмотров: 15579
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 12852
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
 Просмотров: 12816
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
10
 Просмотров: 10152
Зеленский имеет свою &quot;Липецкую фабрику&quot; - Майкл Щур
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур 7 Просмотров: 10026
История
Как в старину художники изображали зиму – подборка картин
Как в старину художники изображали зиму – подборка картин
10
 Просмотров: 531
Доцента осудили на 10 лет
Доцента осудили на 10 лет
 Просмотров: 1710
Создали общество "Просвита". Там работала Леся Украинка
Создали общество "Просвита". Там работала Леся Украинка
 Просмотров: 144
Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
23
 Просмотров: 2934
Закончилось самое длинное сражение войны
Закончилось самое длинное сражение войны
 Просмотров: 1503
Больше всего комментируют
12
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
7
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
5
Зеленским жестко манипулируют
2
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
1
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Голосов: 570
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть