На леднике нашли тела военных, погибших 70 лет назад

Фото: U.S. Air Force

На леднике Колоне на Аляске нашли остатки самолета ВВС США.

Он разбился в 1952 году. В 2012 году, когда из-под тающего ледника, стали появляться первые обломки. Их нашла национальная гвардия Аляски во время учений, пишет Anchorage Daily News.

С тех пор на горе ведут поиски останков и личных вещей погибших. Последней находкой стали две игральные карты, пара обуви, фотоаппарат, карта 1944 года и две шахматные фигуры.

Ранее военные находили вещевые мешки с одеждой, календарями, маленькие амулеты и пленки, но без фотографий на них. Найденные вещи в хорошем состоянии благодаря льду.

Останки и личные вещи отправили на анализ на базу ВВС "Дувр" в Делавэре. Пока из 52 погибших идентифицировали 43 человека.

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"Это было потрясающе. Теперь мой дедушка вернулся домой - это было очень эмоционально для меня и для моего отца", - сказала внучка погибшего военного Исаака Андерсона Тоня Андерсон-Делл.

В Тернопольской области нашли сбитый американский самолет. Установили, что детали принадлежат американскому самолету "Аэрокобра". Предполагают, что он разбился в 1944 году во время Сандомирской операции.