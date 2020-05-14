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пятница, 15 мая 2020 08:20

На королевской свадьбе погибло 139 человек

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На королевской свадьбе погибло 139 человек
Принцесса Мария Антуанетта вышла замуж 14-летней. Картина Франца Ксавера Вагеншона

Австрийская принцесса Мария Антуанетта 15 мая 1770-го вышла замуж за 15-летнего будущего короля Франции Людовика XVI. На плохо организованном застолье погибли 139 простолюдинов.

Мария-Антуанетта родилась 1755-го в Вене и была 15 ребенком Марии-Терезии и императора Франца I Лотарингского. Заключение брака между австрийской эрцгерцогиней Марией-Антуанеттой и дофином Франции должно было стать последним и самым грандиозным союзом между династиями Бурбонов и Габсбургов, а также усилить мир между Францией и Австрией.

Бракосочетание состоялось 15 мая и продолжалось до конца месяца. Кульминацией должны были стать народные гуляния 30 мая на площади с музыкой, фейерверком, вином, хлебом и мясом за счет казны. Народ толпился, ситуация осложнялась присутствием на площади строительных котлованов.

Пиротехнические ракеты с треском и шипением взрывались в толпе, вызывая панику у народных масс. Люди побежали, наталкивались друг на друга, падали в котлованы или были затоптаны толпой. В результате плохо организованного праздника погибли 139 человек и сотни были ранены. Погибших похоронили на кладбище Святой Мадлен. Виновных не наказали.

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Марию Антуанетту ненавидели за экстравагантный образ жизни в годы, предшествовавшие Французской революции, когда многие французы едва могли себе позволить прокормить семьи. С самого начала революции королева стала заклятым врагом конституционно-демократического режима. Она тайком вывезла свои ювелирные драгоценности в Австрию, перед неудачной попыткой сбежать из Франции. В 1793 году в возрасте 37 лет ее казнили.

10 августа 1792-го толпа парижан захватил дворец Тюильри. Было объявлено об отмене власти короля. Монарха Людовика XVI и его семью арестовали. Они сдались. 22 января 1793-го. Людовика XVI казнили. Узнав о казни мужа, королева Мария Антуанетта упала на колени и поклялась в верности 8-летнему сыну как королю.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
15
мая

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На королевской свадьбе погибло 139 человек

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