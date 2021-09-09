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пятница, 10 сентября 2021 08:20

На комика завели уголовное дело на 1900 страниц

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На комика завели уголовное дело на 1900 страниц
Чарли Чаплина выгнали из США. Комик остался жить в Швейцарии. Фото: https://www.pngwing.com

Американские сенаторы 10 сентября 1941-го обвинили голливудского актера Чарли Чаплина в попытке втягивания в войну США и в пропаганде в фильмах.

"Чаплин тычет в зрителей" коммунистическим пальцем ", - пишет нью-йоркская газета Daily News о англо-американского комика Чарли Чаплина (1889-1977). Британец Чаплин в партии не состоял, но показывал свои симпатии к СССР, иногда употреблял в речах слово "товарищи". В США его считали коммунистом, завели уголовное дело на 1900 страниц. Началась кампания с требованием выставить актера из страны.

Во время съемок фильма "Великий диктатор" Чаплина предупреждали, что фильм будет иметь неприятности с цензурой. После нападения Германии на СССР давление "сверху" прекратилось, но стали поступать письма от зрителей с угрозами. Чаплин пытался договориться с лидером профсоюзов портовых грузчиков об охране кинотеатров.

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Нацистская пропаганда начала называть Чаплина евреем. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начала расследование деятельности Чаплина, одним из пунктов расследования была его национальная принадлежность.

17 сентября 1952-го Чаплины переехали в Англию, в США им аннулировали визу. Чаплин отрицал, что когда-либо был коммунистом, но решил не оспаривать запрет и остался жить в Швейцарии. Там и умер в 1977-м.

Вдове американского комика Чарли Чаплина 3 марта 1978-го позвонили и потребовали выкуп 600 тыс. швейцарских франков за информацию о месте нахождения гроба с телом. За два дня до того его похитили из могилы. Перед смертью актер предусмотрел такое и приказал жене выкупа грабителям не выплачивать.

17 мая швейцарская полиция задержала вымогателей. Безработный поляк Роман Вардас и болгарин Ганчо Ганев решили таким образом разбогатеть.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
10
сентября

На комика завели уголовное дело на 1900 страниц

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