На комика завели уголовное дело на 1900 страниц

Чарли Чаплина выгнали из США. Комик остался жить в Швейцарии. Фото: https://www.pngwing.com

Американские сенаторы 10 сентября 1941-го обвинили голливудского актера Чарли Чаплина в попытке втягивания в войну США и в пропаганде в фильмах.

"Чаплин тычет в зрителей" коммунистическим пальцем ", - пишет нью-йоркская газета Daily News о англо-американского комика Чарли Чаплина (1889-1977). Британец Чаплин в партии не состоял, но показывал свои симпатии к СССР, иногда употреблял в речах слово "товарищи". В США его считали коммунистом, завели уголовное дело на 1900 страниц. Началась кампания с требованием выставить актера из страны.

Во время съемок фильма "Великий диктатор" Чаплина предупреждали, что фильм будет иметь неприятности с цензурой. После нападения Германии на СССР давление "сверху" прекратилось, но стали поступать письма от зрителей с угрозами. Чаплин пытался договориться с лидером профсоюзов портовых грузчиков об охране кинотеатров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чарли Чаплин для съемок фильма нанял 2500 бродяг

Нацистская пропаганда начала называть Чаплина евреем. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начала расследование деятельности Чаплина, одним из пунктов расследования была его национальная принадлежность.

17 сентября 1952-го Чаплины переехали в Англию, в США им аннулировали визу. Чаплин отрицал, что когда-либо был коммунистом, но решил не оспаривать запрет и остался жить в Швейцарии. Там и умер в 1977-м.

Вдове американского комика Чарли Чаплина 3 марта 1978-го позвонили и потребовали выкуп 600 тыс. швейцарских франков за информацию о месте нахождения гроба с телом. За два дня до того его похитили из могилы. Перед смертью актер предусмотрел такое и приказал жене выкупа грабителям не выплачивать. 17 мая швейцарская полиция задержала вымогателей. Безработный поляк Роман Вардас и болгарин Ганчо Ганев решили таким образом разбогатеть.