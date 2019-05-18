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суббота, 18 мая 2019 23:13

На Галичине нашли поселение бронзового века

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На Галичине нашли поселение бронзового века
Археологи ведут раскопки на месте строительства электросети. Фото: "Спасительная археологическая служба"

Возле села Журова Рогатинского района Ивано-Франковской области археологи проводят раскопки.

Специалисты научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба" продолжают исследования перед началом строительства нового участка воздушной линии электропередачи 330 кВ Западно - Богородчаны, сообщает "Галичина".

"Ученым удалось подтвердить, что здесь существовали поселения в период ранней бронзы и в раннежелезное время", - говорится в сообщении центра.

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Древние поселения попадают в пределы строительства опор линии электропередачи и будут частично разрушены этими работами.

У Житомира во время раскопок нашли трипольское поселение. Об этом в Facebook сообщает Житомирский областной краеведческий музей.

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