На древней мумии нашли множество татуировок

 
Ексклюзивы
1/5
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 684
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
Просмотров: 1206
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 837
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 3375
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 297
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1017
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 2079
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 900
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 783
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Просмотров: 360
Фото
Все фото
5
15
7
11
17
Центр торговли и первый форпост дорогой на запад: презентовали книгу о городе на Львовщине
Центр торговли и первый форпост дорогой на запад: презентовали книгу о городе на Львовщине
Художницу нашли мертвой в доме свекра
Художницу нашли мертвой в доме свекра
Презентовали воспоминания участников Революции достоинства
Презентовали воспоминания участников Революции достоинства
Тысячи людей требовали легализовать церковь
Тысячи людей требовали легализовать церковь
Крупнейший украинский фестиваль посвятили погибшему композитору
Крупнейший украинский фестиваль посвятили погибшему композитору
Видео
Все видео
"Не мог присягать тем, кто сделал нас рабами" - политзаключенный
"Не мог присягать тем, кто сделал нас рабами" - политзаключенный
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне
Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 3375
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4977
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1692
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31140
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 1125
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
четверг, 19 сентября 2019 08:20

На древней мумии нашли множество татуировок

  Комментировать
На древней мумии нашли множество татуировок
Натуралистическая реконструкция Эци. Фото: Archäologiemuseum

Немецкий турист Гельмут Симон 19 сентября 1991 года нашел в талом леднике в Тирольских Альпах на итало-австрийской границе мумию человека. Мумию назвали Эци. Ее возраст составляет более 5000 лет.

Мумия найдена двумя немецкими туристами из Нюрберга Гельмутом и Эрикой Симонами. Сначала мумию было принято за современное тело, как и другие, найденные в этом регионе ранее. Мумия хорошо сохранилась благодаря тому, что была вмороженных в лед. Эксперты определили, она жила примерно 5300 назад в эпоху неолита.

Это 40-летний мужчина, одетый в шерстяную накидку из шкуры горного козла и оленя, обут в кожаную обувь. На Эци были портянки из козьей кожи, шнурки с бычьей, набедренная повязка из овечьей кожи, а сумка для стрел - из оленьей. С медвежьего меха была сделана шапка, "куртка" состояла из лоскутков кожи различных животных. Он имел небольшую бронзовую топор, кинжал с кремня, лук и стрелы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли массовое захоронение мумий в золотых масках

Мумию назвали Этци - по названию Етцальских гор. Ученые считают, что на момент смерти Эци было 45-46 лет, а погиб он от ранения стрелой. Его рост был 160 сантиметров, а масса 50 кг. На его теле заметили 61 татуировку. По мнению ученых, Эци имел проблемы с сердечно-сосудистой системой. Его тело, прекрасно сохранившееся, находится в Пивденнотирольскому археологическом музее в городе Больцано.

22 хорошо сохранившиеся позолоченные мумии в Египте нашли ученые 13 апреля 2001. Находку обнаружили в 400 км к западу от Каира. Ученые считают, что им удалось откопать среди других тело сына одного из главных фараонов.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На древней мумии нашли множество татуировок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
сентября

На древней мумии нашли множество татуировок

Самое читаемое
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 64239
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 55746
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 30081
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк Просмотров: 21997
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 21006
История
Центр торговли и первый форпост дорогой на запад: презентовали книгу о городе на Львовщине
Центр торговли и первый форпост дорогой на запад: презентовали книгу о городе на Львовщине
5
 Просмотров: 81
"Все евреи разные" - презентовали уникальный путеводитель по Львову
"Все евреи разные" - презентовали уникальный путеводитель по Львову
 Просмотров: 234
Раскопали братскую могилу времен Второй мировой войны
Раскопали братскую могилу времен Второй мировой войны Просмотров: 1215
"Не мог присягать тем, кто сделал нас рабами" - политзаключенный
"Не мог присягать тем, кто сделал нас рабами" - политзаключенный
 Просмотров: 297
Художницу нашли мертвой в доме свекра
Художницу нашли мертвой в доме свекра
15
 Просмотров: 1872
Больше всего комментируют
11
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
9
Озвучили "формулу Зеленского" по освобождению Донбасса
6
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
3
Порошенко снова не пришел на допрос
2
Охрана кума Путина захватила 11 тыс. "квадратов" на Трухановом острове – СМИ
Голосов: 1231
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua