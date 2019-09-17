На древней мумии нашли множество татуировок

Натуралистическая реконструкция Эци. Фото: Archäologiemuseum

Немецкий турист Гельмут Симон 19 сентября 1991 года нашел в талом леднике в Тирольских Альпах на итало-австрийской границе мумию человека. Мумию назвали Эци. Ее возраст составляет более 5000 лет.

Мумия найдена двумя немецкими туристами из Нюрберга Гельмутом и Эрикой Симонами. Сначала мумию было принято за современное тело, как и другие, найденные в этом регионе ранее. Мумия хорошо сохранилась благодаря тому, что была вмороженных в лед. Эксперты определили, она жила примерно 5300 назад в эпоху неолита.

Это 40-летний мужчина, одетый в шерстяную накидку из шкуры горного козла и оленя, обут в кожаную обувь. На Эци были портянки из козьей кожи, шнурки с бычьей, набедренная повязка из овечьей кожи, а сумка для стрел - из оленьей. С медвежьего меха была сделана шапка, "куртка" состояла из лоскутков кожи различных животных. Он имел небольшую бронзовую топор, кинжал с кремня, лук и стрелы.

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Мумию назвали Этци - по названию Етцальских гор. Ученые считают, что на момент смерти Эци было 45-46 лет, а погиб он от ранения стрелой. Его рост был 160 сантиметров, а масса 50 кг. На его теле заметили 61 татуировку. По мнению ученых, Эци имел проблемы с сердечно-сосудистой системой. Его тело, прекрасно сохранившееся, находится в Пивденнотирольскому археологическом музее в городе Больцано.

22 хорошо сохранившиеся позолоченные мумии в Египте нашли ученые 13 апреля 2001. Находку обнаружили в 400 км к западу от Каира. Ученые считают, что им удалось откопать среди других тело сына одного из главных фараонов.