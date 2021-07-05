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понедельник, 05 июля 2021 08:20

На Донбассе освободили два города

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На Донбассе освободили два города
5 июля - в памятная дата, отмечаемая ежегодно в день, когда 2014 боевики ДНР вместе с русскими террористами вытеснены из Славянска и Краматорска. Фото: https://armyinform.com.ua

Украинские войска освободили город Славянск и город Краматорск 5 июля 2014-го от боевиков ДНР и военных России.

Славянск и Краматорск стали первыми городами в Донбассе, которое 12 апреля 2014-го захватили российские диверсанты. Расположенные на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Боевики совершили террор среди местного населения: в плен брали тех, кто разговаривал на украинском языке. Заложников пытали и обстреливали жилые кварталы. Было мародерство, не работали детсады и школы.

От обстрелов постадало 34 здания и сооружения, в том числе - 4 школы. Убытки от разрушения жилых домов составили 1,5 млрд. грн.

Попытки освободить Славянск от оккупантов 13 и 24 апреля оказались неудачны. Против террористов применили авиацию. 3 мая силы АТО закрепились на стратегической высоте Карачун близ Славянска.

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5 июля боевики оставили Славянск и убежали в Донецк. Над горсоветом установили украинский флаг. Убегая, оккупанты оставили огромные арсеналы оружия российского производства.

За весь период боев за Славянск Украина потеряла 70 военных. Уничтожили 470 врагов.

Бои в окрестностях Краматорска проходили в мае и июне. До освобождения города были привлечены подразделения Национальной гвардии Украины, "Альфа" СБУ. После поражения в Славянске, силы ДНР и России покинули Краматорск. Его заняли украинские войска. Краматорск объявили временным центром Донецкой области.

Украина возобновила полноценную жизнедеятельность деокупованих городов. Вооруженные Силы Украины обеспечивают защиту.

Мариуполь освободили от российских боевиков-захватчиков 13 июня 2014-го. Участвовали спецподразделение МВД "Азов", подразделения Национальной гвардии Украины и "Днепр-1". Противостояние с террористами продолжалось с 6 мая.

Во время зачистки города, ликвидировали ключевые опорные точки боевиков. Уничтожили технику и восстановили контроль над всеми захваченными админзданиями. Сейчас Мариуполь живет мирной жизнью, как и большинство украинских городов.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
05
июля

На Донбассе освободили два города

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