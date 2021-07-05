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понедельник, 05 июля 2021 14:14

На Донбассе хотят запретить украинскую государственную символику

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На Донбассе хотят запретить украинскую государственную символику
Оккупанты осуждают УНР, ЗУНР, УД и их символику Иллюстрация: hroniky.com

В так называемой ДНР решили "опровергнуть" значение Украинской Народной Республики, ЗУНР, Украинской державы и запретить их символику.

Соответствующий "проект закона" "Об осуждении украинских национальных квазигосударственных образований и запрета пропаганды их символики" зарегистрировали в "парламенте", информирует "Остров".

"Украина считает перечисленные квазигосударства вехами становления украинской государственности. Важно на законодательном уровне прекратить распространение мифов, которые активно транслирует пропаганда украинских националистов", - сказал один из авторов "законопроекта".

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Ранее из "конституции ДНР" изъяли упоминание об украинском языке. Внесли поправку, которая закрепила за русским статус единственного "государственного".

Причиной назвали то, что за шесть лет "применение украинского языка как государственного сих пор не нашло практической реализации".

Решение поддержало большинство "депутатов".

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