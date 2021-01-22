На дне океана ученые съели шоколадку

Батискаф "Триест" приобрел у ученых Военно-морской флот США. Фото: goodhouse.com.ua

Швейцарец Жак Пикар и американец Дональд Уолш на батискафе "Триест" 23 января 1960-го спустились на дно Марианской впадины. Это было первое погружение на самую глубокую точку Земли.

Марианская впадина расположена в западной части Тихого океана к востоку от Марианских островов у Гуама. По форме напоминает полумесяц. Имеет длину около 2550 км и ширину в среднем 69 км.

1 августа 1953-го швейцарский ученый Огюст Пикар вместе с сыном Жаком закончил строительство батискафа "Триест". "Триест" приобрел Военно-морской флот США. После модернизации батискаф решили испытать. Для тестирования выбрали самую глубокую из самых известных точек Земли - Марианскую впадину.

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В батискафе были американец Дон Уолш и швейцарец Жак Пикар. Спуск продолжался 5 час, подъем - чуть более 3. На дне ученые провели 20 мин. Съели по шоколадке и обнаружили до тех пор неизвестных плоских рыб.

Когда батискаф опускался на такую ​​глубину, трижды останавливался. На дне Марианской впадины обнаружили гигантских 10-ти сантиметровых амеб, названных ксенофиофоры. Эти одноклеточные организмы, вероятно, стали такими большими через среду, в которой они живут.

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