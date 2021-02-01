На дне моря нашли затонувший античный корабль

Фото: Министерство культуры и спорта Греции

На юго-востоке Эгейского моря у острова Касос греческие археологи обнаружили корабль IІI-II в. до н. э.

С античного корабля подняли амфоры. Они дают информацию об одном из тогдашних торговых маршрутов, сообщает Министерство культуры и спорта Греции.

В древности остров Касос был одним из важнейших центров морской торговли. Во времена Римской империи морское сообщение было основным способом связи между провинциями. Товары тогда перевозили в амфорах. Провинции имели свой стандарт формы и объема сосудов. На них размещали клейма. Это позволяет установить, откуда амфоры.

Анализ найденных амфор показывает, какими были торговые маршруты в античные времена. У острова Касос и раньше находили древние корабли. В сентябре-октябре 2020 года 23 ученых провели более 100 погружений и исследовали 80% участка, где затонул корабль.

На корабле были амфоры 2 типов. 1-е изготавливали в ІІI-I в. в Испании. В них перевозили оливковое масло. 2-й изготавливали в IIІ-II в. на территории современного Туниса. Ученые еще не установили, что в них перевозили.

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Исследователи считают, что этот корабль вышел из Испании, далее зашел в африканский порт и направлялся к острову Родос или к побережью Малой Азии. Эта находка является первым археологическим свидетельством, что во времена Римской империи был такой торговый маршрут.

Древнеегипетский корабль, найденный на дне Нила, подтвердил достоверность записей Геродота, сделанных 450 года до н. э. В работе "История" является описание и схема египетского грузового судна под названием "Барис".