На Чернобыльской АЭС запустили энергоблок

27 августа 1977 запустили первый энергоблок ЧАЭС. Фото: pripyat-city.ru

Первый энергоблок на Чернобыльской АЭС запустили в действие 27 августа 1977-го.

Комиссию по проведению и подготовке запуска энергоблока создали по приказу директора Чернобыльской АЭС 16 мая 1975-го.

В начале мая 1977-го строители и монтажники ЧАЭС начали запускно-наладочные работы на 1-м энергоблоке. Начались работы по сборке топлива. 8 июня вокруг станции организовали зону строгого режима.

14 августа в полном масштабе завершили загрузку топлива.

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Подъем мощности реактора начали 18 сентября 1977-го. 26 сентября включили в сеть второй турбогенератор 1-го энергоблока.

Акт приемки 1-го энергоблока в эксплуатацию Чернобыльской АЭС подписали 14 декабря 1977-го.

Национальный архив безопасности США рассекретил некоторые документы по аварии на ЧАЭС. В частности, секретное уведомления госсекретаря США от 2 мая 1986-го.