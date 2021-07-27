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среда, 28 июля 2021 08:21

На берегу реки нашли залежи золота

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На берегу реки нашли залежи золота
Золото в Монтане было высшей пробы и хорошего качества. фото www.legendsofamerica.com

В американском штате Монтана 28 июля 1862-го началась золотая лихорадка. Старатели на берегу реки нашли золотые самородки высокого качества.

В США золото находили по всем штатам страны. Большинство золотых районов в штате Монтана находится в западной части штата, у границы штата Айдахо.

Первые открытия золота в штате были у городка Банак и реки Крик. После этого в штат начали съезжаться старатели. Быстро построили горный лагерь. Большинство золотоискателей жили в палатках, пещерах, землянках, домах и вагонах. Ранние поселенцы приезжали фургонами, лошадьми, пароходом.

К Банаку бросились дезертиры, преступники, воры, бизнесмены. В течение нескольких недель Монтана была поселением тысяч искателей и искателей фортуны среди золотой лихорадки. Отдаленный регион не имел правоохранительных органов и системы правосудия, за исключением шахтерских судов.

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Регион стал опасным. Банды за месяц убивали и грабили до сотни старателей. К месторождений добирался каждый третий - остальные возвращались или погибали, умирали от истощения и цинги. Золото находил каждый десятый из пришельцев. Из них разбогатеть на находках удавалось половине.

Золото находили до 1870-го. Впоследствии драгоценный металл остался только глубоко под землей.

В Южной Африке 6 декабря 1869-го открыли залежи алмазов. Африканские бриллианты считались настоящей геологической сенсацией. Месторождение в Кимберли было воронкообразным геологическим телом, заполненным породой, включающей алмазы.

К концу ХIХ в. суммарная добыча алмазов в Южной Африке составлял около 60 млн каратов - 12 тыс. кг. В стране до сих пор добывают половину мировых запасов алмазов в мире.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
июля

На берегу реки нашли залежи золота

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