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среда, 02 июня 2021 10:15

На аукционе продали самолет расстрелянного диктатора

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На аукционе в Бухаресте продали личный самолет румынского диктатора Николае Чаушеску. Новый владелец приобрел его за €120 тыс.

Самолет ROMBAC 1-11 изготовили в 1986 году в Бухаресте, но по лицензии Британской авиастроительной корпорации. Он числился в воздушном флоте Чаушеску до казни диктатора в декабре 1989-го, передает EuroNews.

Бывший пилот диктатора и другие источники рассказывали, что Чаушеску никогда не летал на ROMBAC, а предпочел Boeing 707. Впрочем, ROMBAC был оснащен самыми современными технологиями того времени.

Автор: Airlines.net
  Начальная стоимость лота самолета составляла €25,000. Коллекционер из Румынии заплатил за него €120 тыс.
Начальная стоимость лота самолета составляла €25,000. Коллекционер из Румынии заплатил за него €120 тыс.

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После свержения Чаушеску, самолет передали государственной авиационной компании Romavia. Некоторое время рейсы на нем осуществляла пакистанская компания Aero Asia, а затем его оставили в ангаре.

"Украшенный словами "Социалистическая Республика Румыния", самолет олицетворял политическую независимость Чаушеску от Советского Союза", - отметили на аукционе.

Вместе с самолетом, анонимный коллекционер приобрел за €95 тыс. автомобиль Paykan Hillman Hunter. Его Чаушеску подарил в 1974 году шаху Ирана Мохаммед Реза Пехлеви. Paykan был первым автомобилем, построенным Иранской национальной компанией и стал национальной иконой.

Автор: romania-insider.com
  Начальная стоимость лота иранского автомобиля составляла €4 тыс.
Начальная стоимость лота иранского автомобиля составляла €4 тыс.

12 января 1990 года Румыния первой из стран Восточной Европы запретила коммунистическую партию.

Ее объявили вне закона 29 декабря 1989-го декретом Фронта национального спасения. Решение приняли в связи с тем, что партия служила режиму президента Николае Чаушеску. Большинство населения страны радостно приветствовало новость о запрете.

Новый лидер Румынии, бывший коммунист Ион Илиеску, вскоре подчеркнул, что Коммунистическая партия выступала против национального духа.

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Дата
02
июня

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