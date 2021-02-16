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вторник, 16 февраля 2021 15:51

На аукцион выставили заявку Джобса на поиск работы

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На аукцион выставили заявку Джобса на поиск работы
Джобс написал заявку на поиск работы в 1973 году. Фото: Charterfield

Выставили на продажу заявку на поиск работы основателя Apple Стива Джобса.

Докумет 1973 года в хорошем состоянии. Джобс написал его собственноручно после того, как бросил Рид-колледж в городе Портленд, штат Орегон. Проучился там около 6 месяцев, сообщает Charterfield.

Заявка имеет сертификат подлинности. Предполагается, что документ продали на аукционе 2018 года более чем за $175 тыс. Теперь его снова продают.

Джобс назвал своей специальностью "английскую литературу". Добавил, что имеет опыт работы с компьютерами и калькуляторами. Заявил о своих инженерных и дизайнерских навыках в сфере электроники.

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1974-го Джобса взяла на работу компания Atari. Проработал там до 1976 года, пока вместе со Стивом Возняком не учредил компанию Apple.

Аукцион продлится с 24 февраля по 24 марта.

Американский адвокат Дэвид Виткомб нашел на чердаке новоприобретенного дома в городе Женева, штат Нью-Йорк, фотографии столетней давности. В тайном чердаке обнаружил фотографии, рамки, стеклянные негативы и оборудования для съемок конца 1800-х - начале 1900 годов.

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