На аукцион выставили самую редкую арабскую монету стоимостью $ 1,8 млн

Золотой динар с Арабского халифата 723 года выставили на аукцион Morton & Eden. Монету считают одной из самых редких в мире. Начальная стоимость лота составляет $ 1,8 млн.
Сейчас в мире существует около десятка таких монет: большинство находятся в частных коллекциях, часть музеях. Золото для изготовления монеты добывали в руднике халифа Омейядов неподалеку от Мекки. Ранее земля принадлежала самому пророку Мухаммеду, сообщает The Daily Mail.
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"Эта монета великолепна. Она не только прекрасно сохранилась, но и является удивительной редкостью и важным историческим документом ", - отметил эксперт исламской нумизматики Стивен Ллойд.
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