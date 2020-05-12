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вторник, 12 мая 2020 13:33

На аттракционах и с оружием - как развлекались монахини в прошлом веке
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Как развлекались американские монахини
Как развлекались американские монахини
Как развлекались американские монахини
Как развлекались американские монахини
Как развлекались американские монахини

На фотографиях показали, как развлекались американские монахини в ХХ веке.

В США в католических школах и интернатах монахини были учительницами и воспитательницами. На выходные и праздники они водили детей в луна-парки и сами участвовали в развлечениях.

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Подборка фото показывает, как монахини катаются на аттракционах, стреляют в тире и плавают в лодках.

Фотографии, сделанные в Иордании 1920-1921 годов, хранятся в Библиотеке Конгресса США. Тогда местность входила в зону влияния Великобритании. Поэтому на фото, кроме местных жителей, можно увидеть европейцев.

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