Мятежный полковник предотвратил ввода российских войск

Прием присяги на верность народу Украины военной части в Ровно, которой командовал полковник Мартиросян Фото: twitter.com/History_Ukraine

Полк связи 13-й армии под командованием полковника Вилена Мартиросяна поднял украинский флаг над расположением в Ровно 2 декабря 1991 года. Первым принес присягу на верность народу Украины и вошел в подчинение Верховной Рады.

"Мы чувствовали, что нам мешают. Что руководящий состав Министерства обороны заигрывает. Нужно было как-то начинать принимать присягу. Еще 3 ноября 1991 года, на 2-м съезде Союза офицеров, полторы тысячи человек привели к присяге. Текст клятвы на верность служения народу Украины сами написали. Я целый вечер, фактически ночью, изучал на украинском языке текст и на следующий день на съезде поднял весь офицерский корпус в зале. Привели и министра обороны Украины Морозова. Все клялись на верность служению Украине.

2-й заход сделали после референдума, 2 декабря. В вверенном мне полку подняли желто-голубой флаг. Его пытались сорвать любыми путями, но мы выставили охрану и не допустили этого. И я полк привел к присяге, по предварительному тексту. Ее пытались признать недействительной, но не получилось. Уже 23 декабря я вывел полк на площадь независимости в Ровно для того, чтобы закрепить факт присяги. Не только полк привел к ней, но и весь город. Были все гражданские, это был праздник. Все депутаты городского совета, народные депутаты Украины, представители службы безопасности - даже были с КГБ работники ", - рассказывал командир в интервью "Устной истории".

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Полковник Мартиросян способствовал формированию и развитию Вооруженных сил Украины. В 1989-м присоединился к Народному Руху. Создал общественную организацию военнослужащих Союз социальной защиты "Щит". Присоединился к формированию Союза офицеров Украины и стал его первым председателем.

В октябре 1991 года организация предотвратила попытки Министерства обороны СССР ввести российские войска накануне референдума о независимости. Полковник организовал принятие присяги всеми военнослужащими и военнообязанными.

Всеукраинский референдум о провозглашении независимости Украины и выборы 1-го президента Украины состоялись 1 декабря 1991 года. В бюллетени референдума разместили текст Акта провозглашения независимости, принятого 24 августа 1991 года. Украинцы могли подтвердить его или нет. Бюллетень, где были подчеркнуты оба утверждения или не подчеркнуты вовсе, признавался недействительным. Участие в референдуме приняли почти 32 млн человек. После подсчета волеизъявления граждан, объявили, что положительный ответ дали 90,32%. Не было ни одного населенного пункта и ни одного региона, где идея независимости не получила поддержки большинства.