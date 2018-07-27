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пятница, 27 июля 2018 17:33

"Мы только на пороге бедствия, перед которыми померкнет все пережитое" - писатель предусматривал репрессии
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Владаими Короленко
Фото: Літературно-меморіальний музей Володимира Короленка
С другом юности Василием Григорьевым, Полтава
Владимир Короленко с экономистом Николаем Анненским
С дочерьми, 1911
Владимир Короленко, Полтава, 1902

Писатель Владимир Короленко родился 27 июля 1853 в Житомире в семье уездного судьи Галактиона Короленко. Его род происходил от Миргородского полковника Ивана Короля. Писатель всю жизнь был сторонником революционных движений, но сотрудничать с большевиками отказался.

"Что представляет ваш фантастический коммунизм? Что из этого может получиться? - писал в письмах к лидерам большевиков в 1920-м. - Не хотел бы быть пророком, но сердце у меня сжимается предчувствием, что мы только на пороге бедствия, перед которыми померкнет все пережитое сейчас ".

Он закончил Ровенскую гимназию с серебряной медалью. Поступил в Петербургский технологический институт. Но оставил его из-за нехватки денег. Пошел работать корректором в картографическом предприятии.

За участие в деятельности революционеров-народников был выселен в Кронштадте под надзор полиции. Работал там разнорабочим, сапожником и репетитором.

В 1881-м отказывается присягнуть новому императору Александру ІІІ. За это получает ссылку в Якутию. Отбыв стал жить в Нижнем Новгороде, а затем Петербурге. Работал редактором журнала и писал рассказы. Современники называли его "совестью интеллигенции".

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"Был сегодня на заседании академии: было скучно и глупо. Поеду в Полтаву и горя не буду знать. Вчера были выборы в союзе. Я снова избран в "судьи". Хотел отказаться, но стало стыдно: на носу суд между двумя князьями. Cпекаюсь срочных дел - и в Полтаву. Одним словом - Полтава земля обетованная ", - писал в письме к журналисту Сергею Протопопова в 1900-м.

В том же году снимает дом в Полтаве и переселяется сюда с семьей. Пишет о коррупции среди чиновников и защищает крестьян и рабочих. Во время революции освобождает политических заключенных.

Больше о Владимире Короленко читайте в журнале "Країна" № 432 за 26 июля 2018 года.

Поэт Максим Рыльский встретился со своей будущей женой у знакомого Ивана Очкуренко. Это был земляк, который позволил ему пожить в своей квартире в Киеве. В 1923 году Рыльский устроился учителем украинского языка и литературы во Второй железнодорожной трудовой школе - ныне СШ №7 имени Максима Рыльского.

Во время первого визита к Очкуренку, дверь открыла его жена Екатерина и велела подождать хозяина в гостиной.

В комнате стояло фортепиано. Соскучившись от длительного ожидания, мужчина сел за рояль. Играл очень хорошо. Музыки учил его композитор Николай Лысенко. Услышав мелодию своей любимой песни "Ой одна, я одна и в батенька была", Екатерина Николаевна вошла и тихо запела. Так начался их роман.

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Дата
27
июля

"Мы только на пороге бедствия, перед которыми померкнет все пережитое" - писатель предусматривал репрессии

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